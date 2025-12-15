高雄電臺Chill是青春受肯定 節目獲聲音類兒少評審團獎

台灣媒體觀察教育基金會辦理第廿五屆臺灣兒童及少年優質節目獎頒獎典禮，高雄市政府新聞局所屬高雄廣播電臺之《Chill是青春》一舉榮獲聲音類兒少評審團獎。（新聞局提供）

台灣媒體觀察教育基金會近日舉行第廿五屆臺灣兒童及少年優質節目獎頒獎典禮，高雄市政府新聞局所屬高雄廣播電臺共獲三項入圍肯定，其中《Chill是青春》一舉榮獲聲音類兒少評審團獎。兒少評審大讚節目議題深入、步調輕鬆，收聽時很有共鳴。

新聞局表示，《Chill是青春》另入圍年度主題獎—族群共融，《故事任意門》也入圍年度最佳聲音節目獎。兩個節目皆獲主辦單位推薦為優質兒少節目，展現高雄廣播電臺呼應市府重視兒少權益的施政理念，持續製播優質節目的成果。

新聞局指出，榮獲聲音類兒少評審團獎的《Chill是青春》由倫瑆主持，以陪伴與理解為節目核心，聚焦新住民學生的成長故事與多元文化。節目邀請新住民學生與家人分享跨文化生活經驗，呈現受訪者自信、溫暖且包容的青春面貌。倫瑆獲獎時也特別感謝來自各國的新住民學生在節目中分享自身故事，讓聽眾與主持人都從中獲得力量與感動。

新聞局提到，臺灣兒童及少年優質節目獎鼓勵媒體製播有利於兒少身心發展的節目，讓兒少擁有良好的媒體與文化資源。今年除邀請專業領域評審外，也由兒少代表組成評審團，納入兒少視角參與評選。

兒少評審們表示，《Chill是青春》打破對新住民的刻板印象，透過節目能學到跨文化知識；內容也常探討青少年在青春期可能面對的問題，兼具成長小知識與陪伴感，適合國小到國中學生收聽。