高雄電視政見會》邱議瑩金句連發：把餘生分分秒秒都奉獻給高雄 賴瑞隆：自己是真正能夠守護高雄的人
參加高雄電視政見會發表的邱議瑩表示，已準備好接棒陳其邁，延續並放大高雄的成就，帶領城市迎向新未來。(圖片來源/ 邱議瑩))
民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩今於政見會從團結談到未來，結論時更是金句連發，表示「曾在鬼門關走過、與病魔交鋒的我，也同樣願意，把生命的餘生，分分秒秒都奉獻給高雄」，展現對高雄的熱情和決心，口條清晰、台風穩健，表現令人為之一亮。
但其他候選人表現也不俗，瑞隆說為高雄爭取6000億的預算。而自己就是真正穩重、理性，能夠守護高雄的人。林岱樺林岱樺在申論時表示，她擔心老人健康沒人照顧，提出了65歲以上每人贈送一個智慧健康手錶政策，24小時將心跳、心壓、血氧數據傳到市立醫院。
邱、賴、許、林，各自展現政見強項
許智傑強調，他是唯一理工出身的候選人，可以落實AI產業生根高雄，也要幫助傳產讓兩個產業相互結合，助傳統產業轉型，創造很多AI人才，讓高雄成為人才培育基地，創造很多需要的職業，讓年輕人不用北漂；增加社會福利，搭配AI應用的AI小秘書符合周遭各項長照需求，減輕年輕人照顧長輩負擔。
邱議瑩回顧高雄的轉型歷程，從曾貴海醫師等前輩推動衛武營公園運動、謝長廷市長提出海洋首都願景，到陳其邁市長落實港市合一、陳菊市長舉辦世運會，讓世界看見高雄。她特別指出，當年陳其邁市長爭取台積電設廠，面對外界冷嘲熱諷，仍頂住壓力、迅速解決水電土地等問題，如今台積電二奈米製程已在高雄量產，證明「高雄有實力，也有決心站上世界舞台」。邱議瑩表示，自己從政三十年，歷任國大代表、行政院客委會副主委與六屆立法委員，歷練完整。
面對重大災害，邱議瑩表示，自己始終第一時間站在第一線，陪伴市民、爭取災後重建資源；在國會更長年為高雄爭取重大建設，包括國道十號延伸六龜新威大橋，歷經十年努力，最終成功在蘇貞昌院長任內核定。
邱議瑩表示，市政是一棒接一棒，高雄的進步不能停、也不能退。她已準備好接棒陳其邁，延續並放大高雄的成就，帶領城市迎向新未來。
參選人賴瑞隆以「高雄市政，我不只是準備好，我早已參與其中」為題，回顧20年從政歷程，強調從政務官到立委始終站在第一線，親身參與高雄各階段轉型。他更喊出「工作！工作！工作！」，並表示今天當選，明天可以上工。
此外，賴瑞隆提出「三個第一」，第一，率先提出大亞灣計畫；第二，首位主張差別電價讓承擔外部成本的城市獲公平對待；第三，最早揭露柯志恩支持的財劃法版本恐使高雄少約200億元，呼籲守住高雄權益。
更多信傳媒報導
客家傳統建築工藝特展開幕 楊文科邀鄉親揭開客家師傅智慧結晶
川普閃電逮捕馬杜洛 油價反應克制 金價重回4400美元
美國提重建遭拒 委內瑞拉恐遭更嚴厲制裁
其他人也在看
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 60
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 295
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 54
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 15
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 103
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 145
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 2 天前 ・ 28
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 79
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
投78球撿78次帽子！大學投手帽子狂掉球評憂心、網卻讚：茂野吾郎來了
體育中心／黃崇超報導114學年度UBL大專棒球聯賽近日進行公開組一級男子組複賽，上週六（3日）在嘉義市棒球場南華大學以6比5險勝國立體大，其中先發投手楊博巽主投4.2局失掉3分，最終順利拿下勝投，而他這場球賽每投1球必掉帽子，網友算這場楊博巽總共投了78球、撿了78次帽子，球評過程中憂心他的體力會受影響，但影片放上社群，多數網友卻以動漫情節大讚：「這不就茂野吾郎嗎？」FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 34
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 26
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 11
徐欣瑩喊退黨是為救國！他翻舊帳狠批真臥底
[NOWnews今日新聞]國民黨立委徐欣瑩近日宣布參選新竹縣長，但她2015年退出國民黨的歷史被挖出，忠誠度遭到質疑。她日前發出一隻影片，提到當年她的理念是「曲線救國」、「化作春泥更護花」，退黨是去為...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 62
王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關
王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 11
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
馬杜洛遭「斬首式逮捕」 川普下重手、中國多年布局這事一夕成空？
美國總統川普數月來又是威脅又是施壓，3日出手夜襲委內瑞拉，推翻左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。台灣基進指出，委內瑞拉原是中國進入拉美的重要橋頭堡。隨著馬杜洛遭到「斬首式逮捕」，拉美陣營勢必寒蟬效應，美國重新鞏固西半球霸權。其他國家未來與中國合作，將更顧忌美國壓力。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 40