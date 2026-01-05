高雄電視政見會》邱議瑩金句連發：把餘生分分秒秒都奉獻給高雄 賴瑞隆：自己是真正能夠守護高雄的人

參加高雄電視政見會發表的邱議瑩表示，已準備好接棒陳其邁，延續並放大高雄的成就，帶領城市迎向新未來。(圖片來源/ 邱議瑩))

民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩今於政見會從團結談到未來，結論時更是金句連發，表示「曾在鬼門關走過、與病魔交鋒的我，也同樣願意，把生命的餘生，分分秒秒都奉獻給高雄」，展現對高雄的熱情和決心，口條清晰、台風穩健，表現令人為之一亮。

但其他候選人表現也不俗，瑞隆說為高雄爭取6000億的預算。而自己就是真正穩重、理性，能夠守護高雄的人。林岱樺林岱樺在申論時表示，她擔心老人健康沒人照顧，提出了65歲以上每人贈送一個智慧健康手錶政策，24小時將心跳、心壓、血氧數據傳到市立醫院。

邱、賴、許、林，各自展現政見強項

許智傑強調，他是唯一理工出身的候選人，可以落實AI產業生根高雄，也要幫助傳產讓兩個產業相互結合，助傳統產業轉型，創造很多AI人才，讓高雄成為人才培育基地，創造很多需要的職業，讓年輕人不用北漂；增加社會福利，搭配AI應用的AI小秘書符合周遭各項長照需求，減輕年輕人照顧長輩負擔。

邱議瑩回顧高雄的轉型歷程，從曾貴海醫師等前輩推動衛武營公園運動、謝長廷市長提出海洋首都願景，到陳其邁市長落實港市合一、陳菊市長舉辦世運會，讓世界看見高雄。她特別指出，當年陳其邁市長爭取台積電設廠，面對外界冷嘲熱諷，仍頂住壓力、迅速解決水電土地等問題，如今台積電二奈米製程已在高雄量產，證明「高雄有實力，也有決心站上世界舞台」。邱議瑩表示，自己從政三十年，歷任國大代表、行政院客委會副主委與六屆立法委員，歷練完整。

面對重大災害，邱議瑩表示，自己始終第一時間站在第一線，陪伴市民、爭取災後重建資源；在國會更長年為高雄爭取重大建設，包括國道十號延伸六龜新威大橋，歷經十年努力，最終成功在蘇貞昌院長任內核定。

邱議瑩表示，市政是一棒接一棒，高雄的進步不能停、也不能退。她已準備好接棒陳其邁，延續並放大高雄的成就，帶領城市迎向新未來。

參選人賴瑞隆以「高雄市政，我不只是準備好，我早已參與其中」為題，回顧20年從政歷程，強調從政務官到立委始終站在第一線，親身參與高雄各階段轉型。他更喊出「工作！工作！工作！」，並表示今天當選，明天可以上工。

此外，賴瑞隆提出「三個第一」，第一，率先提出大亞灣計畫；第二，首位主張差別電價讓承擔外部成本的城市獲公平對待；第三，最早揭露柯志恩支持的財劃法版本恐使高雄少約200億元，呼籲守住高雄權益。

