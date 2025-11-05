高雄電鍍廠排廢水！鳳山溪慘變「墨綠毒流」 環保局重罰

鳳山溪連續兩天出現「墨綠毒流」，高雄市環保局接獲民眾舉報後立即採取行動，於4日下午查獲一間電鍍工廠違法排放強酸性廢水。檢驗結果顯示，該廢水PH值僅1.88，屬於強酸等級，甚至讓溪水整段變色。環保局除勒令工廠立即停止排放，將依《水污染防治法》開罰，最高可達2000萬元。

廢水PH值僅1.88，屬於強酸等級。（圖／中天新聞）

環保局表示，接獲民眾陳情後，派員沿著鳳山溪岸邊進行稽查，發現鳳山區一家持有水排許可的電鍍工廠涉嫌違法。該工廠從事金屬電鍍製程，卻未將清洗槽廢水妥善收集處理，而是透過廠內「廁所排放口」繞流方式，將廢水排入水溝。這些青綠色強酸性廢水直接污染了坔埔排水，也就是鳳山溪的上游水域。

廣告 廣告

環保局人員採集廢水。（圖／中天新聞）

環保局強調，該工廠的行為已明顯違反《水污法》第7條及第18-1條規定，除了將裁罰6萬至2,000萬元外，也已命令工廠「立即停止排放」。現場採集的水樣疑似含有重金屬，已送驗比對，若檢測結果超標將加重處分。據了解，這家電鍍工廠早在2014年就曾因放流水超標被罰款17萬元，時隔11年後再次被查獲違規排放。

延伸閱讀

台電設備故障！南投11/5緊急停水15小時 影響範圍出爐

瘦瘦針讓他大減32公斤！ 停藥恐復胖？醫師曝「逐漸減量」是關鍵

影/南方澳進安宮驚天竊案！珊瑚媽祖聖物被偷