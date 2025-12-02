高雄需要大巨蛋嗎？ 陳其邁這麼說

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄需不需要大巨蛋？市長陳其邁今重申生蛋容易養蛋難！以高雄現有財政，一定是民間願投資才能考量，且最好納入捷運整體開發內，實務上比較可行。

高市議員簡煥宗今質詢關注高雄是否需要規畫大巨蛋？他認為如果有大巨蛋，不但有助於運動賽事進行，在演唱會經濟還可吸引多明星願意來高雄開唱。

陳其邁答詢指出，先前曾表示生蛋容易養蛋難，他知道多個縣市表達意願興建大巨蛋，他則擔心生蛋太多會變蛋塔，因為巨蛋建設與維護經費非常非常大。

他進一步提到，對南部來說，如果有需求應該是以球類型賽事為主較適合，再搭配其他用途，比較妥當的地點則是在捷運站旁邊，這樣有利於大量人潮疏散，也方便政府政策。

陳其邁強調，以高雄現有財政，不太可能負擔大巨蛋興建，一定會是民間投資，這部分需再做更多考量；他認為如果要規畫巨蛋，會以捷運路線旁邊、周遭的場域開發，是比較好選擇。

