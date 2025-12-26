高雄青創參展補助再升級 115年起終身可申請兩次助攻品牌出海

高雄市政府青年局持續強化對青年創業的實質支持，推動多年的青創參展補助政策再度進化。為協助在地青創精準行銷、提升品牌能見度與營運動能，115年度補助專案將於2026年1月5日正式公告受理，透過制度優化與資源加碼，助力MIT青創品牌加速布局國際市場。

↑圖說：高雄市政府青年局115年度青創參展補助將於2026年1月5日開放申請，協助本市青年創業團隊提升品牌能見度，拓展海內外市場合作契機。（圖片來源：高雄市青年局提供）

廣告 廣告

青年局自2021年推動青創參展補助以來，已協助超過190家青創業者前進海內外各大展會，足跡遍及亞洲、歐洲與美洲，成功將台灣創新產品與服務推上國際舞台。青年局長林楷軒指出，高雄市向來以創業者實際需求為核心，率六都之先將交通費與住宿費納入補助範圍，減輕參展龐大成本負擔。自115年起，為擴大受益對象並鼓勵品牌再次挑戰海外市場，特別將每家企業申請次數由終身一次放寬為終身兩次，補助比例雖調整為五成，但每案最高補助金額仍維持十萬元，讓青創業者在拓展版圖時更具底氣。

青年局表示，參展補助不限產業別，歷年受補助青創涵蓋食品生技、藝術人文、智慧電子、資通訊與製造等多元領域。今年八月更攜手十家在地新創團隊與地方創生青創夥伴，共同參與「2025 Meet Greater South 亞灣新創大南方」，藉由大型展會平台促進國內外交流合作，展現高雄創新能量。

↑圖說：2023年受補助青創業者「緣起國際貿易有限公司」參與「2023台灣兩棲爬蟲博覽會」，透過展覽引領民眾對特殊寵物有更深入的認識，並提升飼養興趣。（圖片來源：高雄市青年局提供）

實際成果也持續累積。2023年獲補助的「緣起國際貿易有限公司」，透過參與台灣兩棲爬蟲博覽會推廣特殊寵物飼養知識，成功深化市場經營並提升品牌知名度；2024年前進義大利米蘭家具展的「遞嬗設計工作室」，則以永續循環設計為核心，串聯歐洲設計師與台灣產業，協助傳統產業轉型升級。2025年在補助支持下，「阿金的便秘花園」前往新加坡參加亞洲水族園藝展，讓台灣園藝青創躍上國際舞台；「喬優力有限公司」赴馬來西亞參加國際汽車零部件展，成功對接海外買家；「科淨能源股份有限公司」則於日本智慧能源展展示減碳技術成果，品牌曝光效益顯著。

多位業者也肯定政策助益。阿金的便秘花園負責人宋致穎表示，補助有效降低進軍國際門檻，讓品牌能更專注於產品與品牌價值；喬優力負責人黃偉傑指出，關鍵資源挹注使企業得以專心市場開發；科淨能源負責人林依蓉則認為，參展補助對創業初期資金調度與國際接軌具有關鍵助力。

↑圖說：推廣鹿角蕨等特色植栽的「阿金的便秘花園」，2025年在參展補助的助力下前往新加坡參與「亞洲水族園藝展」，將品牌理念推上國際舞台。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局補充，115年度補助項目涵蓋參展報名費、人員交通費及住宿費，國內最高補助三萬元、亞洲地區六萬元、亞洲以外地區九萬元，若參加智慧城市或淨零碳排相關展覽，另可加碼一萬元。凡設立於高雄市八年內、實收資本額一千萬元以下，且負責人為本市十八至四十五歲青年並完成十小時以上創業輔導課程者，皆可提出申請。相關資訊可追蹤青年局官方社群平台或加入LINE官方帳號，即時掌握最新補助動態。

更多品觀點報導

發年曆宣示勝選決心 柯志恩7方向全面實踐「夢想海港」

臺灣閱讀節走進高市圖 音樂影像市集共讀母語記憶

