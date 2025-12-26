高雄青創參展補助1/5開辦 支持MIT品牌拓展全球布局

林楷軒(左七)與汪小芬(左五)出席「2025 Meet Greater South亞灣新創大南方」，並與參展的高雄新創團隊合影。 圖：高雄市青年局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市政府青年局為協助本市青創事業精準行銷、提升品牌知名度與營業動能，自2021年起推動青創參展補助，迄今已協助逾190家青創業者前進海內外展會，足跡遍布亞、歐、美等各大洲，成功將MIT產品與服務推向國際舞台。為持續支持青創出海，年度補助專案將於2026年1月5日正式公告受理，補助項目包含參展報名費、人員交通費及住宿費，國內最高補助3萬元，國外亞洲地區最高補助6萬元，亞洲以外地區最高補助9萬元。若參加智慧城市或淨零碳排相關展覽，補助再加碼1萬元。凡設立於高雄市8年內企業、實收資本額1000萬元以下，且負責人為高雄市18歲至45歲青年並完成10小時以上創業輔導課程者皆可申請。

廣告 廣告

青年局長林楷軒表示，高雄最懂創業者的需求，參展補助除報名費外，更體貼交通與住宿是一筆不小的負擔，因此自2021年起便率六都之先納入「交通費及住宿費」補助。明年起，為釋出更多資源以擴大受益對象，並鼓勵品牌二度征戰，青年局特別將每一公司或商業申請參展補助的次數，由原本終身1次「翻倍放寬」為終身2次。雖然同步調整補助比例為50%，但總申請金額仍維持最高10萬元不變，就是要讓青創業者在開拓版圖時能更有底氣，並擁有二度跨海爭取國際訂單的實質助力。

青年局指出，參展補助不限產業類別，歷年受補助青創業者涵蓋食品生技、藝術人文、智慧電子、資通訊與製造等產業。今年8月更攜手10家在地優秀新創團隊及地方創生青創夥伴共同參展「2025 Meet Greater South亞灣新創大南方」，藉由展會平台拓展國內外合作機會，助力更多創新品牌在各產業嶄露頭角，參展過程除對接海外買家成功開啟後續合作，更為品牌拓展國際知名度。

2023年受補助、聚焦特殊寵物販售管理的「緣起國際貿易有限公司」，除成立實體門市「爬爬食堂」指導民眾兩棲爬蟲飼養技巧外，也曾參與「2023台灣兩棲爬蟲博覽會」，透過展覽推廣爬蟲動物相關知識，進一步深化市場經營與品牌知名度。

2024年曾接受補助參加「義大利國際米蘭家具展」的「遞嬗設計工作室」，致力推動台灣永續循環設計，協助客戶從循環設計角度強化產品與商業模式。該工作室自2023年起，攜手丹麥商業辦事處推動北歐設計平台計畫，透過串聯歐洲設計師與台灣在地產業共創機制，導入永續設計元素協助傳統產業轉型升級。

今年在青年局參展補助支持下，以推廣鹿角蕨等特色植栽為創業理念的「阿金的便秘花園」，前往新加坡參與「亞洲水族園藝展」，透過實體展會將品牌推上國際舞台，讓世界看見台灣青創園藝產業的創新實力；另一家受補助青創業者「喬優力有限公司」以材料科學自研設計機車離合器片，並藉由參展補助前往馬來西亞參加「國際汽車零部件展覽會」。此外，「科淨能源股份有限公司」則參加「2025日本智慧能源展」，展示由二氧化碳轉化的高價值化學品、材料與燃料等減碳技術成果，品牌曝光效益斐然。

「阿金的便秘花園」負責人宋致穎表示，參展補助能降低品牌拓展市場與進軍國際的門檻，讓品牌能將更多資源投入產品與品牌本身，讓優質青創被世界看見；喬優力負責人黃偉傑表示，青年局提供關鍵資源，使公司得以專注市場開發，成為推動國際布局的重要助力；科淨能源負責人林依蓉則指出，參展補助有助創業初期的資金運用，透過參與國際會展不僅能提升品牌能見度，更能接軌國際，增加與海內外商業交流的合作機會。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

季麟連送「手槍」挺謝龍介 她轟：是有多仇恨才用開槍造勢？律師批「想強調什麼」

哇靠龍介有槍啊！季麟連造勢送「手槍」周軒：國民黨還在鼓吹暴力

2023年受補助青創業者「緣起國際貿易有限公司」參與「2023台灣兩棲爬蟲博覽會」。 圖：高雄市青年局/提供

2024年受補助青創業者「遞嬗設計工作室」參加「義大利國際米蘭家具展」，展售使用循環材料及3D列印設計的家具產品。 圖：高雄市青年局/提供