高雄青創品牌「春之漾床業」成功建立穩定經營模式

「春之漾床業」負責人楊明儒（右）感謝青年局支持創業。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄市青創品牌在疫情期間創立的「春之漾床業」，透過青創補助及「雄挺利」利息補貼，化作實質的「創業紅包」，在市場環境嚴峻的情況下，仍能持續投入營運與產品發展，使品牌得以專注於產品品質與服務內容，逐步成功建立穩定經營模式。

農曆新年將至，家家戶戶開始除舊佈新，除了環境大掃除，更換一張舒適好床、提升睡眠品質，已成為現代人迎接新年的質感首選，在新年之際守護健康好夢，青創資源加持岡山職人的「春之漾」，除舊佈新換好床。

高雄市青年局長林楷軒表示，青年創業多重視品牌理念與差異化，「春之漾」的商業模式展現了極致的職人精神，歲末年初是民眾提升居家品質的高峰期，也是青創品牌展現能量的好機會，市府會持續提供穩定且具彈性的支持，讓青創職人能安心在高雄打拚，打造友善且具支持力的創業環境，陪伴青年事業在地方穩定發展。

「春之漾床業」負責人楊明儒指出，品牌曾獲得一一二年青年創業補助，創業初期面臨資金與市場雙重壓力，在資金調度與行銷推廣上提供實質協助，逐步建立穩定經營模式，選擇落腳非核心商圈地段，口碑經營為主軸，透過顧客實際體驗與分享累積在地客源，產品選用無毒材料，依顧客回饋調整設計，回應不同族群的睡眠需求。