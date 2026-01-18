高雄青創補助法式甜點店建立品牌識別 站穩市場腳步

雙胞胎姊妹洪薏芬、洪薏芳共同創立法式甜點店。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄市青年局行銷補助的青創法式甜點品牌「Jumelles Patisserie 雙蒔」，由雙胞胎姊妹洪薏芬、洪薏芳共同創立，已逐步建立品牌識別並站穩市場腳步，並落腳愛河灣，因應即將到來的年節需求，也順勢推出春節限定禮盒，展現青創品牌在產品規劃與市場應變上的靈活度。

雙胞胎姊妹洪薏芬、洪薏芳，兩人自求學階段即投入餐飲相關領域，畢業後更前往日本頂尖的「東京製果專門學校」進修，系統性累積法式與日式製果技術，姊妹倆十分喜愛高雄港灣的悠閒氛圍，四年前偶然發現現址店面便決定落腳，隨著周邊活動與海港新地標商圈逐步成形，假日人潮明顯成長，當初的果斷選擇，也成為品牌發展的重要關鍵。

高雄青創法式甜點店建立品牌識別並站穩市場腳步。（記者許正雄翻攝）

深受日本留學期間「匠人精神」影響，洪薏芬在營運上格外重視品質控管，堅持以「每週營業三天」的方式，確保甜點製作維持極致水準，雖然初期曾面臨營業天數較少的質疑，但隨著口碑傳遞，顧客也愈加理解並支持這份對品質的堅持，讓品牌在經營節奏與品質控管間取得完美平衡。

青年局長林楷軒日前特別訪視業者營運現況，並與負責人交流創業歷程，展現市府持續陪伴青年創業與深化產業發展的具體作為；他指出，近年高雄演唱會經濟大爆發，店家靈活配合演唱會節奏推出「期間限定特色甜點」，成功吸引大批樂迷造訪。

青年局為協助青創業者強化品牌競爭力，持續優化青創補助資源，將原有的「行銷補助」項目併入「青創補助」，透過整合資源與簡化申請流程，提升資源使用的彈性，降低創業初期的門檻與風險，更能陪伴青年在高雄穩健經營，打造專屬高雄的青創生態系。