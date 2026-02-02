高雄青埔滑板場意外！勇猛家長抱2歲童衝U型池 下場GG

高雄橋頭區青埔滑板場1日晚間發生一起嚴重意外，有家長抱著幼童在U型碗池中嬉戲，一不小心重心不穩扭到腳骨折。（摘自Threads帳號lakai73／洪浩軒高雄傳真）

高雄橋頭區青埔滑板場1日晚間發生一起嚴重意外，有家長抱著幼童在U型碗池中嬉戲，一不小心重心不穩扭到腳骨折，幸虧幼兒無大礙，該家長腳部受傷畫面驚悚，被網友PO上Threads引發討論，對此，高雄市滑板委員會表示，滑板場僅供直排輪、滑板及技術腳踏車運動使用，如非進行極限運動或未使用場地勿逗留嬉戲。

有位極限運動玩家在Threads上發文表示，有恐龍家長抱著2歲小孩溜下碗池真的勇氣可嘉，結果家長摔到腳骨折，救護車救護員拉不上來，還再派一台消防車來，以為要出動吊掛，大家為這支勇敢的歪國腳RIP，還好可愛的混血娃沒事，驚悚畫面看完後頭暈暈。

廣告 廣告

對此，高雄市滑板委員會回應，青埔滑板場1日晚間有民眾帶小朋友進入碗池嬉戲，不慎跌倒受傷，後由救護車送醫治療。經查該民眾並非因與其他玩家擦撞而受傷，而是與小朋友嬉戲過程跌倒受傷。委員會提醒，極限運動場地因運動速度快，如非進行極限運動或未使用場地勿逗留嬉戲，以確保自身和他人安全。

青埔滑板場目前由高雄市滑板運動委員會認養管理，依高市府運發局場地使用管理須知規定，場地是供直排輪、滑板及技術腳踏車運動使用，使用者應穿戴安全帽、護肘、護膝及護腕等相關保護安全措施。

更多中時新聞網報導

高鐵新車8月到 尖峰運能拚增50％

不結婚不買房 林予晞拆解人生必填題

NBA》詹皇噙淚返鄉 湖人卻慘輸騎士