高雄青年夢想館亮相 2025 Meet Taipei掀起港都新創力

年度壓軸新創盛會「2025 Meet Taipei創新創業嘉年華」於廿日熱烈登場，為期三天（至廿二日），高市府青年局今年再度攜手國立高雄科技大學創新育成中心，共同打造「高雄青年夢想館」，邀請產業界、投資人及社會各界交流合作，全面展現高雄青年新創團隊的多元能量與城市創新底蘊。(見圖)

青年局今(廿一)日說明，這次展會由青年局副局長汪小芬率隊出席，今年「高雄青年夢想館」集結十二組優秀團隊共同參展，領域橫跨永續觀光、智慧農業、科技應用、醫療健康、綠能循環到寵物產業，充分展現高雄新創生態的多元與厚度。

青年局林楷軒局長表示，面對數位轉型與永續浪潮，「Meet Taipei」已成為台灣新創展現跨域創新實力的重要舞台，今年青年局結合產官學能量組成高雄隊，成立專屬展館，讓更多國人看見高雄新創團隊針對市場需求所提出的多元解決方案。高雄青年新創團隊以生活與產業痛點為出發點所發展的解題策略，透過會展平台與全台新創者交流，不僅能彼此切磋、深化商業模式，更在創投端獲得實質評估與合作契機，為高雄新創開啟更具規模的市場布局與發展可能。

其中，來自高雄的「威齊織品科技」以上游材料研發到下游客製化成衣的一站式生產為核心，導入義大利SISER環保熱轉印技術，推動低碳印花製程，並於高雄設立「T恤手造館」，讓民眾親手體驗印花創作；展會現場也邀請蒞臨貴賓手作特色印花筆袋，體現成衣產業結合永續創新的新典範。

由湯銘哲、林錫慧與王耀賢共同創立的「創甡生技」，以「Extre2Cold高活性海洋膠原蛋白萃取技術」自吳郭魚皮提煉高純度膠原蛋白，應用於化妝品與生醫領域；該團隊以科技實踐循環經濟的品牌精神，榮獲「第二十八屆中小企業創新研究獎」，展現卓越研發展能。

「蟲良蜂蜜蠟蟲」以永續循環為核心，由創辦人李承遠透過回收蜂巢培育蠟蟲，再製成蟲乾與蟲粉，開發兼具環保與經濟效益的寵物飼料，並囊括戰國策創業競賽、教育部U-start與國科會FITI多項獎項肯定。

「台灣生物循環」負責人洪書群則以AI及微生物技術驅動物質循環創新，運用高效低碳轉化技術，將有機廢棄物升級為具碳匯效益的土壤資材，打造農業永續的新解方，今年更獲得2025 ASSET永續典範獎首獎。

「金淨生技」創辦人陳巍以文化傳承結合科技創新，研發金紙灰燼處理技術，建立兼具環保與傳統價值的永續模式；從U-start補助起步、再獲青年局輔導至今，團隊從高雄萌芽茁壯，並以此技術榮獲「第五屆永續生活實驗室獎」首獎，展現永續創新的堅持與成果。

「伊凌科技」由三位剛畢業的研究生於二○二四年共同創辦，專注智慧農業解決方案；會展中展示無人自走車，協助農民能以行駛載具減輕負擔、提升作物效率。創業宗旨亦期盼，透過科技能吸引青年返鄉投入農業，為傳統農村注入創新解方。

青年局強調，透過「創業O’Star」平台整合大學育成中心及產業顧問能量，提供從構想到落地的一站式創業輔導，協助青年建立品牌、拓展市場與提升競爭力。

更多資訊可至青年局官網「創業O’Star及諮詢輔導專區」查詢，或致電○七-七九九五六七八分機二三九○。