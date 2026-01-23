高雄青年失業率再創年度新低 產官學三方鏈結助青年接軌

高雄產官學三方鏈結及實習媒合助青年接軌。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄市廿五至廿九歲一一四全年度青年失業率為百分之四點六，在六都平均為百分之五點七，穩居六都領先群，而一一四年全年度總體失業率為百分之三點二，在六都平均為百分之三點三中表現更亮眼，領銜六都最佳水準，為六都最低。

高雄市青年局指出，青年失業率再創年度新低，高雄產官學三方鏈結，助青年接軌趨勢產業積極推動產業轉型，並透過市府跨局處全方位與系統化的青年就業政策，有效引導人才穩定就業、在地生根，更強化青年面對快速變動職場所需的競爭韌性。

青年局長林楷軒表示，高雄青年失業率能穩定下降，關鍵在於致力於完善整體創就業環境，以「就業導向、產業接軌」為核心，推動「大港青年實習媒合計畫」，協助學生在校期間便能進入在地優質企業實習，提早適應職場文化並建立人脈；

林楷軒表示，同時搭配「大港青年職涯發展暨產業導航計畫」，透過跨校與跨產業的產官學三方鏈結，辦理職人專題課程與職場體驗活動，引導青年及早掌握產業趨勢、釐清職涯方向，全面提升就業即戰力；而在創業端，青年局提供多元的青創貸款、青創補助及專業導師陪伴機制，大幅降低青年在高雄創業的門檻與風險。