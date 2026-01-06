高雄青年局K-TV「行銷大師養成」孵化新媒體。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄市政府青年局成立之「K-TV高雄新媒體人才培育中心」，至今邁入第五屆，已累計吸引近千名熱血青年報名，成功培訓近600位學員，許多青年於結訓後實際投入接案與內容製作市場，並回饋接案機會顯著增加、整體收入穩定成長，展現出「即戰力」培育的強大政策成效。

高雄市青年局指出，隨著短影音、自媒體與數位行銷需求持續攀升，新媒體已成為青年投入職場、展現自我的基礎技能，「K-TV高雄新媒體人才培育中心」近年強勢推動新媒體人才培育，指標性的「行銷大師養成計畫」結合趨勢與實戰操作，協助青年精準銜接產業第一線。

廣告 廣告

高雄青年局K-TV「行銷大師養成」孵化新媒體。（記者許正雄翻攝）

青年局局長林楷軒表示，現今影音剪輯工具普及，已是「人人皆媒體、百業皆影音」的時代，無論是青創事業或是職場青年，透過影像傳遞品牌價值已是核心競爭力，在競爭激烈的流量紅海中，會拍影音只是門檻，具備「專業深度」與「商業思維」才是勝出關鍵。

為深化學員的商務實戰經驗，青年局舉辦「接案者的攻心提案術」學員年末小聚，邀請歷屆「行銷大師」學員回流交流，現場更力邀國際知名品牌，聯手合作的重量級名導何明昉親自領路，分享從零到一的接案歷程與高勝率提案策略，透過精準的實務案例解析，協助學員掌握產業溝通關鍵，學習如何將創意轉化為客戶買單的商業價值。

青年局表示，為持續拓寬青年的國際視野與商業鏈結，計畫預計於今年2月再度舉辦電商主題交流活動，並規劃與「亞馬遜全球開店」合作，串聯國際級產業資源，未來將持續透過「K-TV 高雄新媒體人才培育中心」打造南台灣專屬的創作者孵化基地，相關活動資訊歡迎青年朋友關注高雄市政府青年局官網。