高雄青年文學獎迎20年！37件作品脫穎而出

▲ 「高雄青年文學獎」今（6）日上午於高雄文學館舉行頒獎典禮，獎勵37件脫穎而出的優秀作品，12-15歲組得獎人和評審、國中校長、老師及貴賓合照。（圖／高市圖提供）

[NOWnews今日新聞] 自2005年起開辦的「高雄青年文學獎」，今年以「複寫拾光」為題，迎接第二十個年頭。今（6）日上午於高雄文學館舉行頒獎典禮，獎勵37件脫穎而出的優秀作品。高市府文化局副局長簡美玲表示，文化局長期扶植高雄藝文產業，也特別重視青少年階段的文化資源挹注。本次校園的亮眼成績顯見校內對於文學的支持，也是二十年來最大的激勵。同時也勉勵得獎者「文字可以給自己，也可以給周邊的人力量，希望這些創作者，未來的路也能愈走愈廣」。

高市圖館長李金鴦表示，高雄青年文學獎不僅是一個獎項，更期待能成為一個陪伴青少年成長的文學社群，透過創作工作坊、評審面對面座談會等機制，連結起校園、作家評審與寫作者之間的橋樑。獎項也持續回應當代跨領域合作的挑戰，在特有項目「圖像文學類」首度開放雙人參賽，與高市圖每兩年舉辦一次的「好繪芽獎」相輔相成，顯見高市圖在培育創作多元性上的用心。

▲ 高市府文化局副局長簡美玲致詞勉勵得獎者，「文字可以給自己，也可以給周邊的人力量，希望這些創作者，未來的路也能愈走愈廣」。（圖／高市圖提供）

開幕演出的《二十•光之書寫》，為樹德科技大學表演藝術系師生共同製作，展現「未滿二十」的稚嫩、「正值二十」的爆發力、「奔向未來」的歡騰。中場演出則以歷屆文學獎回顧影像，搭配高雄在地音樂家王品心創作的配樂演出，帶領眾人穿梭時空，看見20年來的每一位重要的參與者，如何跟著高雄青年文學獎一路成長茁壯，接力完成其使命的延續與傳承。

本屆的參賽者吳俐臻以懷念過世阿嬤的得獎作品〈ㄇ，ㄇㄚˋ，四聲「嬤」。〉獲得新詩類19-30歲組首獎，以自身教導阿嬤認字的過程，寫成詩句，致詞時回憶起過往也忍不住哽咽，還特地穿上阿嬤的外套領獎，象徵阿嬤一路陪伴在自己旁邊，也感動台下無數觀眾。

面對AI席捲各大文學獎的浪潮，新詩類評審煮雪的人表示，這次評選出許多非典型的得獎作品，就是為了回應AI的大量應用，希望鼓勵參賽者回歸創作的初心，從創作中突顯生命力。也如同短篇小說評審劉芷妤所言：「文學長在生活，不是長在文學獎裡面，希望創作者為自己書寫，不要為了文學獎書寫。」AI或許改變創作生態，卻無法取代個人品味，思辨需養成，而最好的指導，永遠是閱讀。

