高雄青年設計力橫掃東京！KFA新銳余承倧織出「數位海域」驚艷日本

▲在「115 年度時尚設計人才創新創業輔導計畫」支持下，設計師余承倧1/30 -2/1受邀至日本東京「座‧高円寺 2」公共劇場舉辦《漫遊者——在數位海域中，以身體航行》個展。

【記者 王雯玲／高雄 報導】曾在「KFA 高雄時尚大賞」勇奪銅賞及最具商業價值賞的新銳設計師余承倧，在高雄市政府青年局輔導計畫的資源挹注與國際鏈結支持下，於今年1月30日至2月1日受「日本表演協會」邀請，跨海進軍東京「座・高円寺2」公共劇場舉辦《漫遊者——在數位海域中，以身體航行》個展。本次展覽與「東京踢踏舞藝術節」深度交織，不僅標誌著高雄青年設計已由競賽階段蛻變，更成功以成熟姿態躍上國際時尚藝術舞台。

廣告 廣告

▲余承倧此次以藝術家身分受邀赴日展出，不僅展現青年設計能量，更成功搭建台日藝術交流的重要橋梁。圖為余承倧（右）與日本表演協會代表理事宇佐美典子（左）合影。

青年局局長林楷軒表示，高雄時尚大賞的核心理念為「競賽不止於決賽」，透過完善的制度化輔導，持續追蹤並精準媒合歷屆選手的賽後發展，使 KFA 茁壯為南部最具指標性的青年時尚培力平台。余承倧此行赴日，不僅是其個人職涯的重要里程碑，更向國際社會展現高雄設計人才的堅強實力；市府將持續作為青年創作者強而有力的後盾，挹注多元資源支持設計新秀深化國際鏈結，讓高雄創意在世界發光。

▲設計師余承倧曾以服裝系列作品《網路漫遊者：高雄》，榮獲「2023 KFA 高雄時尚大賞」銅賞及最具商業價值賞，展現亮眼的新銳創作實力。

長期深耕「網路空間、身體與數位影像」議題的余承倧，本次以藝術家身分透過影像分解與圖樣轉譯，將織品轉化為前衛的面罩裝置、服裝作品及大型織物掛件。他巧妙將數位觀看經驗轉化為空間尺度，讓參觀者彷彿置身於影像構築的城市幻影中。

特別的是，展覽期間適逢「高円寺 Tap Festival Vol.3」踢踏舞藝術節，余承倧更與舞者跨界合作，將舞者的律動身影轉化為作品素材，讓藝術表演與設計服飾完美融合。這場充滿實驗性的跨域創作，吸引眾多日本民眾駐足，好評不斷。

余承倧感性分享，此次創作靈感源於當初參加高雄時尚大賞的作品《網路漫遊者：高雄》，他將高雄的城市脈動帶往東京劇場，透過與日本舞者及觀眾的深度對話，激盪出跨越國界的創作新思維，更深刻感受到台日間對於數位時代感知的強烈共鳴。

青年局指出，「高雄時尚大賞」歷年已吸引逾千名設計師參與，並成功扶植多組團隊創立品牌或經營電商。為精準支持青年設計師邁向創業路，去年推出的「時尚設計人才創新創業輔導計畫」涵蓋「主題設計獎勵」、「國際連結跨界創新」及「時尚創業補助」三大面向。去年度成果斐然，包含品牌「FUSIO FUSIO」於高雄扎根、設計師姚孟潔赴倫敦中央聖馬丁學院進修歸國，以及品牌「INMORIES」成功登上台北時裝週。

余承倧此次東京特展，正是今年輔導計畫首波國際亮點成果。青年局強調，「115年度時尚設計人才創新創業輔導計畫」現正熱烈受理申請中，收件至今年12月20日止，歡迎設計人才踴躍參與，相關資訊可至高雄市政府青年局官網（https://reurl.cc/LQEvox）查詢。（圖／余承倧提供）