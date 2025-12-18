高雄青年走訪四大產業 跨域體驗青年職涯視野

高雄青年走訪四大產業，跨域體驗職涯視野。（記者許正雄翻攝）

高雄市青年局推動「職對你有港覺」計畫，持續打造青年探索職涯多元平台，串聯運動生活、傳統戲曲、航太科技及醫療建築四大產業，規劃四場深度職場體驗，走入真實工作場域，從現場操作、製程觀察到專業人員交流，掌握專業職能，同時也透過跨域體驗看見產業脈動，有助開展未來職涯的清晰想像。

青年局長林楷軒表示，這項計畫幫助青年認識產業，也為企業創造與年輕世代交流的機會，透過實際開放工作場域，企業能更早讓學生了解產業樣貌與職務需求，也有助於看見青年的人才潛力，建立長期的人才連結，青年可進一步確認自己的興趣與發展方向，讓未來職涯選擇更有準備。

在運動產業領域，青年走訪台灣最大連鎖健身品牌「柏文健康事業公司（健身工廠）」，由健體顧問介紹會籍管理、場館設施與教練養成等營運模式；文化藝術，前往國立傳統藝術中心臺灣豫劇團，由劇團老師講解「生、旦、淨、丑」的角色行當、戲服工藝與劇場舞台調度等分工。

在科技工程領域，青年參訪台灣唯一具備飛機與引擎研製能力的「漢翔航空工業」，深入了解國防製造、航空器維修等航空技術，以及漢翔與美國波音、法國空中巴士等國際大廠的合作布局；醫療建築，走訪榮獲雙料國際設計大獎、被譽為「全台最美醫療中心」的高禾醫院，參觀建築結構、節能工法、換氣系統與感染控制配置等，顛覆對醫院的想像。

青年局指出，職涯探索需要深入產業並透過真實接觸，才能讓青年對職場環境留下深刻印象。後續將與企業合作持續推出不同領域的職場體驗，陪伴青年探索未來，強化職涯競爭力。「職對你有港覺」活動資訊，請關注高雄市政府青年局官網。