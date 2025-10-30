高雄青年跨海取經慕尼黑 帶回德式創業能量啟動新動力

高市府青年局攜手教育部青年發展署推動「青年百億海外圓夢基金計畫-新創原動力」，由國立高雄大學翁銘章教授率領十五位青年於十月十二日啟程，展開為期兩週的德國慕尼黑研習行程；該團隊深入慕尼黑工業大學（TUM），並實地走訪六大創新基地，同時參觀兩場展會、觀摩一場黑客松競賽及一場創業家之夜交流會。透過學術課程、產業實作與創業交流的多元體驗，青年近距離感受歐洲新創文化與產學合作精神，於近日滿載創業能量返國。(見圖)

廣告 廣告

青年局今(卅)日說明，研習期間，團隊參訪多個德國創新據點與企業，包括航空與航太創業實驗室、Gate Garching創新基地、Dassault Systemes、太空新創公司DeltaVision、Start2Group加速器及數位創業中心Werk1，深入了解德國如何透過產學合作與創業孵化推動技術創新；青年團員也受到「駐德國台北代表處慕尼黑辦事處」熱情接待，進一步認識政府在海外推動青年國際鏈結的努力。

在歐洲國防科技中心黑客松（EDT Hub Hackathon）現場，青年見證跨國團隊如何在短時間內協作，創造具社會影響力的科技解方；於「國際創業家之夜：行動創新主題」活動中，則近距離觀摩歐洲創業家簡報與投資交流的現場氛圍，體驗以行動科技與永續發展為核心的創業思維。

青年局林楷軒局長表示，台灣與德國的教育模式各具特色，德國教育特別重視「適性發展」與「做中學」精神，鼓勵青年透過實作激發創意與解決問題的能力；這次課程由TUM創業實驗室（TUM Venture Labs）主導，內容涵蓋創業策略、商業模式設計及簡報訓練，並融入創業實戰工作坊。學員在TUM教授與翁教授指導下，以小組方式完成商業企劃書與最終簡報發表，深刻體驗德國創業教育強調「實作、驗證與跨域協作」的核心精神，啟發青年在創業思維與國際視野上的成長。

此外，團隊亦參觀兩場不同性質的展覽，一為B2B汽車零組件技術展，另一為B2C設計生活展；透過觀摩空間設計、互動體驗與品牌敘事手法，學員學習德國如何將專業與創意結合，展現產業與市場的活力。

青年局指出，這次「新創原動力」計畫讓青年從理論走向實踐、從教室走向世界，親身體驗德國在創業教育、產業創新與展會策劃的專業精神；未來青年局會持續與中央合作，共同來推動海外學習與創業交流計畫，期待學員返國後能將所學化為行動，持續在科技、永續與文創等領域發光發熱，為高雄注入更多創新能量與國際競爭力。

除海外研習外，青年局亦積極深耕在地創業服務，今年九月至十一月舉辦的「創業O’Star學堂」，以AI商模應用、政府補助資源、短影音與自媒體行銷、B2B及海外市場策略等為主題，邀請專業講師透過系統化課程協助青年強化創業實力。青年局誠摯邀請有志創業青年踴躍報名（https://reurl.cc/A3kAeZ），把握進修契機，厚植創業能量。