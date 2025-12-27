高雄青年「高速青春」新銳樂團譜寫港都音樂新章。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄市青年局推動的「高速青春」青年創新音樂發展培育計畫，在今年聖誕檔期迎來全方位創作成果的大驗收，多組由計畫培育出的新銳樂團，接連受邀參與高雄多場指標性聖誕活動，並自主策劃音樂展演，從街頭熱力開唱到登上專業舞台，全面展現對接產業的成熟實力，為高雄流行音樂產業注入強勁動能。

聖誕週演出，由培育樂團「聽聽就好 Just Listen」與「津波 Tsunami」在「雄校聯社團養成實驗室」外舉辦的「Merry Band Vibes 街頭盛典」率先開唱，以細膩敘事與高張力龐克曲風征服樂迷，在中央公園「2025 聖誕生活節」中，由「羊米人 YUMMY MAN」與「宇宙資料庫」接力登場，精彩演出讓聽眾感受節慶氣氛。

「宇宙資料庫」更傳來捷報，成功獲得台灣音樂實境節目《樂團祭》海外巡演資格，再次以實力證明新聲代崛起與跨國音樂交流的傲人成績；培育樂團「鯊魚娃娃機 TOYSHARK」也在駁二大義倉庫 LIVE WAREHOUSE 小庫舉辦五週年專場；聖誕節當天，「鯊魚娃娃機 TOYSHARK」更受邀登上「2025高流聖誕趴 KMC XMAS」舞台，更為今年聖誕系列活動畫下圓滿句點。

青年局長林楷軒強調，「高速青春」計畫推動五年來，是人才培育的加速器，更是青年音樂人的圓夢基地，從幕後的製作課程到幕前的熱血展演，計畫全方位陪伴創作者磨練技術、深耕產業並踏上夢想舞台，透過緊扣脈動的專業指導與舞台實戰，為新聲代注入成長能量，協助青年樂團在關鍵起步階段穩健成長。

「高速青春」推動五年來的成長軌跡，已建構出一套精準銜接產業的培育體系，從校園社團起步，以基礎的「音樂團體諮詢輔導」紮根，連結深度的「培力訓練」與「音樂製作訓練」，最終導入「音樂展演」進行實戰驗收，成為高雄發展「演唱會之都」不可或缺的核心力量。