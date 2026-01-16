高雄青農盛典22日登場 分享農企成果與轉型歷程

（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄市農業局22日將於內惟藝術中心舉辦「青農盛典－2025年計畫成果分享會」，邀集青農分享與交流，讓更多人了解青農如何在不同階段回應產業挑戰，打造與時俱進的農業現場。

農業局今天透過新聞稿表示，「青農盛典」報名至20日止，活動聚焦「返鄉創業、技術深化、品牌經營」等面向，呈現青年農民在經營上持續嘗試、修正與升級的歷程。

活動將由獲得補助的青農輪番分享，從生產端問題出發，說明如何透過設備導入、流程優化與市場溝通，逐步建立可長期發展的農業經營模式。

農業局長期推動「高雄青創農企業孵育計畫」，根據統計，計畫自110至114年間，共投入新台幣1138萬元的夢想資金，提供50案青農實質輔導。安排專家實地訪視輔導診斷178家次，提升青農生產效率、擴大產值、優化服務品質及場域等。

農業局長姚志旺表示，「巴瓈圓」的發展歷程，正是計畫長期陪伴的具體縮影。青農許瓈如、連于萱在110年首次申請計畫，當時面臨加工高度仰賴人力、產能不穩的挑戰，透過計畫輔導與夢想資金支持，導入自動切片機、乾燥與自動包裝設備，讓產品得以穩定供應市場。

姚志旺說，許瓈如去年再次透過計畫推動品牌升級，帶領消費者理解鳳梨從生產到餐桌的完整過程；去年11月至今，已吸引來自新加坡、香港、日本、美國等國家或地區參訪團，新形象的建立不僅提升能見度，更顯著帶動鳳梨酥訂單成長。（編輯：管中維）1150116