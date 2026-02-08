高雄靜思書軒 歲末感恩大小同"樂"

高雄靜思書軒，歲末感恩會，以音樂饗宴慰勞大小志工。有的小志工，從幼稚園開始投入，已超過六年。感恩會就像個大家庭。

空靈的陶笛聲，響遍高雄靜思書軒，不只員工加入演奏，連書軒小志工也在其中，ns 小朋友靜思書軒職工 江岳晃：「門市的志工，還有人文推廣(志工)們，工作上給了我們很多很多的，幫忙跟肯定 以及協助，想說在歲末 就用音樂的方式，來答謝這些師姑師伯。」

高雄靜思書軒舉辦歲末感恩會，因為過去一年除了繁忙的門市，全台書軒首創的五心級小學堂，大受好評，今年又將再次舉辦，都靠志工與員工合作！慈濟志工 周德禎：「社區的小朋友其實是受惠的，它在接引沒有來過慈濟的人，那是一個非常大的成就，書軒的同仁真的是，非常非常地盡心盡力，因為整個後勤製作都是他們。」

活動為親子帶來溫暖體驗，而這一家四口，更是力挺書軒的志工家庭，國一的女兒從幼兒園就開始在書軒當志工，志工 楊朝欽：「讓小朋友可以從小，在這環境中學習付出，我覺得這是一件很有意義的事情。」

志工 楊語涵：「一開始有點害怕，然後又不知道怎樣回答，現在就可以，不再那麼社恐這樣。」

在書軒裡成長，父女倆人常為活動拍攝動人瞬間，也記錄下這場感恩會裡，每一個溫暖的笑臉！

