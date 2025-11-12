高雄颱風假太陽露臉 多家百貨公告今正常營業

高雄市區颱風假上午氣候涼爽，偶爾有太陽。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕氣象署今晨對高雄發出強風特報，影響時間從12日清晨至13日晚，但高雄市區颱風假上午的天氣還算平穩、太陽一度露臉，多家百貨公司則陸續在官網公告，今天正常營業。

高市府說明，根據中央氣象署資訊，鳳凰颱風今可能從高屏一帶登陸，高雄地區今天平均風力預估可達7級、最大陣風達10級，已達停班停課標準，為維護市民安全並進行防颱措施，高雄市12日停班停課。

氣象單位今天清晨4點30分發布強風特報，影響時間自12日晨至13日晚上，其中高雄市、屏東縣、澎湖縣等地列為橙色燈號，有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

不過高雄今上午天氣堪稱涼爽宜人，市區風力不大，幾波小雨後還出現陽光，因颱風假關係，原本的通勤時段，街道上人車不多。

多家百貨公司則陸續在官網公告「今天正常營業」，包括漢神百貨、漢神巨蛋、大立百貨與大統五福店、高雄夢時代等；有網友預測今天百貨公司與電影院，只要正常營業應該都有人潮。

