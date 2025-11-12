高雄颱風假有風無雨 捷運、輕軌班距延長 渡輪部分停航
因應鳳凰颱風來襲，高雄市今（12）日因風力預測達標宣布停班課，截至今日中午前已觀測出6級以上陣風，不過因未有明顯雨勢，加上各大百貨賣場也都未停業，民眾紛紛讚「賺到了」，高雄市交通局提醒，颱風假期間包含捷運、輕軌、公車等大眾運輸班距均有延長，午後也會視風雨狀況調整。
交通局說明，今日颱風假期間，捷運系統採15分鐘、輕軌20分鐘班距行駛、公車也採颱風假班表延長班距並隨時視風雨狀況機動調整。
旗津－鼓山渡輪航線，則於今日中午前正常開航，棧二庫－旗津航線則受風雨影響全日停航，前鎮－中洲航線則於上午11點後因風勢加大，暫時停航，後續會持續視風雨狀況機動開航。
山區、觀光公車、公車式小黃、YouBike則全面停止營運，同時路邊停車格暫停收費至恢復上班日起的上午6點半，同時開放303處臨時停車處所供停放。
高雄氣象站則提醒，鳳凰颱風雖有減弱趨勢，但高雄市區仍有9－11級風發生機率，高雄市區也在午後有機率下起大雨，仍應做好相關防範。
