高雄颱風天停班停課 輕軌與捷運調整班距

受到鳳凰颱風影響，高雄輕軌今日中午12點之前調整班距為20分鐘一班。（圖：溫蘭魁攝）

鳳凰颱風來襲，高雄市今天（12日）停班停課，高雄捷運和輕軌班距都有調整，輕軌在中午12點之前班距20分鐘，中午過後視情況再行調整；捷運不論尖峰或離峰時段都調整為15分鐘，深夜11點之後班距調整為20分鐘。

由於上午高雄市區無風無雨，高捷公司表示，後續會視人潮狀況考量是否要調整班距。

另外，往來鼓山和旗津的渡輪，目前正常營運；但，前鎮-中洲航線因為風勢過大，上午11點過後暫停營運；棧貳庫-旗津航線則全日停航。

YouBike今天也是全面停止營運，恢復時間將視天候狀況再行公告。（溫蘭魁報導）