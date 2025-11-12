高雄飛車竊賊囂張拒捕！持螺絲起子狠撲員警 2小時神速落網

竊車男拒捕持螺絲起子猛攻警２小時神速破案全被壓制。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市三民區11日下午上演一場宛如警匪電影的逮捕行動，1名48歲黃姓男子趁民眾忘記拔車鑰匙，將停放於大昌二路店家騎樓下的機車偷走，警方接獲報案後立刻成立專案小組展開追緝，只花了短短2個小時，便在仁武區成功尋獲失竊機車與竊嫌本人；然而，逮捕過程驚險萬分黃嫌拒絕配合，甚至手持螺絲起子作勢攻擊員警，場面一度混亂緊張。

據了解，失主胡姓民眾當天下午3時50分報案，坦言自己因「一時粗心忘記拔鑰匙」，導致愛車不翼而飛，警方調閱沿線監視器，迅速鎖定可疑身影與行車路線，並於傍晚5時在仁武區仁和街發現目標車輛及嫌犯，行動警員隨即展開圍捕，但黃嫌察覺不妙後竟欲駕車逃逸，還揮舞螺絲起子朝警方比劃威嚇，氣焰囂張。

面對暴力抗拒的嫌犯，警方毫不退讓，立刻以強勢手段將人壓制在地，過程中雙方發生扭打，嫌犯與員警雙雙手腳擦挫傷，所幸皆無大礙。警方事後表示，若非即時反應，恐怕嫌犯不僅逃脫，甚至可能造成更大危險。

三民二分局事後依竊盜罪與妨害公務罪現行犯將黃嫌逮捕，並移送高雄地檢署偵辦。警方指出，黃嫌拒捕過程中持械反抗，行為惡性重大，已建請檢方羈押，以防再次危害社會。警方也再次呼籲民眾，停車務必拔除鑰匙，別讓歹徒有機可乘，以免成為下一個受害者。

