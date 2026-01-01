高雄飛車追逐案大逆轉 竟是為私吞300萬自導自演強盜案

南部中心／綜合報導

高雄路竹區上個月27號發生一起驚險的飛車追逐，被追男子供稱是20萬元賭債談判破裂，遭到債主開車追擊。但警方深入調查後案情卻出現大逆轉，竟然是犯罪集團成員想私吞300萬，找人配合演出黑吃黑假的強盜案，卻被同一個犯罪集團的同夥目擊，因此發生飛車追逐。

高雄路竹上月飛車追逐案 警追查真相竟是「這個」

警方發現馬姓被害駕駛車上300萬現金，和供稱的20萬賭債根本兜不攏。（圖／民視新聞）

刺耳煞車聲傳來，銀色轎車逆向闖紅燈高速逃命，後方一台黑車緊追不捨，雙方還在路上180度大甩尾，衝撞到其他無辜車輛。發生在上個月27號，高雄路竹驚險的飛車追逐案，被追的馬姓駕駛供稱是20萬元賭債的債務糾紛，但警方深入調查，案情急轉直下。高市警湖內分局副分局長魏煥彪說，追查後發現實為犯罪集團成員，試圖私吞300多萬元款項，自導自演之強盜案件。

吳姓男子夥同兩人自導自演黑吃黑，卻沒想到剛好被同夥周男目擊，直接破局。（圖／民視新聞）

警方發現馬姓被害駕駛車上300萬現金，和供稱的20萬賭債根本兜不攏。調查後才發現，是犯罪集團吳姓成員為了私吞300萬元，找來彭姓少年和馬姓男子策畫假搶劫真吞錢，卻沒想到被同一個犯罪集團的周姓成員目擊，誤以為真的遭搶，才會上演驚險的飛車追逐戲碼。假扮遭黑吃黑搶劫情節，不料過程遭周男目擊，誤認發生強盜案件駕車攔阻追逐，致使全案件曝光已依洗錢防制法，強盜及公共危險罪嫌，將吳、馬、彭及周等四人，移送地檢署及少年法院。吳姓男子自導自演黑吃黑，自以為神不知鬼不覺，卻沒想到剛好被同夥目擊，直接破局，四人全都被逮。警方不排除300萬元是其他案件贓款，將持續追查釐清。

