高雄飛車追逐案大逆轉！警查出假搶劫「黑吃黑」318萬

高雄市湖內區去年12月發生驚悚飛車追逐事件，起初疑似為債務糾紛，但經警方深入追查發現為犯罪集團「黑吃黑」，目前已將涉案4人依強盜、公共危險及洗錢防制法移送地檢署偵辦。

高雄市湖內飛車追逐事件案情大逆轉。（資料圖／警方提供）

警方指出，案發當天馬姓男子稱，因積欠周姓男子20多萬元賭債，雙方協商債務破裂後，被周男開車緊追不放，在5公里內連續遭撞擊車輛3次，過程中還波及一輛休旅車。

但是警方專案小組深入調查後發現，其實是吳男為了私吞318萬元款項，找來馬姓男子與彭姓少年假搶劫，然而過程被周姓男子撞見，以為真搶劫，才發生後續飛車追逐事件，整起案件隨之曝光。

警方表示，目前已掌握4人涉案脈絡，依強盜、公共危險及洗錢防制法移送地檢署及少年法院偵辦，並持續追查300多萬金流。

警方尋獲轎車現場。（圖／警方提供）

撞擊瞬間。（圖／警方提供）

