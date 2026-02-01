高雄飛香港班機漏油折返 國泰航空：已協助轉乘

〔記者林志怡／台北報導〕今日上午國泰航空自高雄飛往香港的班機，在飛行途中發現發動機壓力不足，因此臨時返航，經高雄國際航空站確認，是機械因素洩漏滑油所致。對此國泰航空表示，航班按既定程序進行檢查後，已安排乘客下機，並協助轉乘其他由高雄出發的國泰航班前往目的地。

國泰CX449航班原定在今日上午由高雄飛往香港，載客200人，於上午7點45分離場，8點49分返抵高雄。但國泰航空指出，航班因技術原因於起飛後折返高雄機場，航班按既定程序進行檢查後，我們已安排乘客下機，並協助轉乘其他由高雄出發的國泰航班前往目的地。

國泰航空指出，為協助受影響的旅客，我們提供點心或餐券，並調派較大型機型以加強疏運，盡力降低對行程的影響，且公司所有決定均以安全為首要考慮，謹就事件為受影響的顧客帶來不便致以誠摯歉意，並感謝顧客的理解與體諒。

