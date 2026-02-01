高雄飛香港航班折返 國泰航空：安排旅客轉乘

（中央社記者余曉涵台北1日電）國泰航空今天一架高雄飛往香港的班機因技術原因起飛後折返。國泰航空表示，航班按既定程序檢查，並協助旅客轉乘其他由高雄出發的國泰航班前往目的地。

國泰航空高雄飛往香港的航班傳出發動機漏油導致壓力顯示異常。國泰航空向媒體說明，今天由高雄飛往香港的CX449航班，因技術原因於起飛後折返高雄機場。

國泰航空表示，航班按既定程序進行檢查後，已安排乘客下機，並協助轉乘其他由高雄出發的國泰航班前往目的地，為協助受影響的旅客，已提供點心或餐券，並調派較大型機型以加強疏運，盡力降低對行程的影響。

國泰航空強調，所有決定均以安全為首要考慮，謹就事件為受影響的顧客帶來不便致以誠摯歉意，並感謝顧客的理解與體諒。（編輯：張雅淨）1150201