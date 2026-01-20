高雄食安新利器上路！「質譜宅急便」首站梓官 守住葉菜源頭安全

▲高雄市政府農業局長姚志旺（前排中）至梓官區農會蔬菜集貨場訪視「質譜宅急便」巡迴服務,，前排左三為梓官農會總幹事林逸昌合影。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為強化農產品源頭管理、提升食品安全，高雄市政府農業局2026年首波「質譜宅急便」巡迴服務今（20）日於梓官區農會蔬菜集貨場正式啟動，攜手農業部農糧署、國立嘉義大學及梓官區農會，派遣行動質譜車深入葉菜產區，提供快速、準確且免費的農藥殘留檢驗服務，協助農友即時掌握作物安全，守護市民餐桌。

▲高雄市政府農業局長姚志旺出席「質譜宅急便」巡迴服務啟動活動，現場了解行動質譜車農藥殘留快篩流程，並與檢驗人員交流，強調從產地端落實把關，守護市民飲食安全。

梓官地區以小葉菜類為主要產區，種植面積約350公頃，是高雄乃至南部重要蔬菜供應重鎮，供應批發市場、學校營養午餐、團膳及國軍等通路，與民眾飲食安全息息相關。此次質譜車於1月20日至23日駐點服務，現場並結合植物診療師提供用藥與病蟲害防治諮詢，雙軌並進協助農友合理用藥、降低風險。

農糧署南區分署指出，「質譜宅急便」去年於多個產區推動廣獲好評，今年持續辦理，每位農民每年可享三次免費快篩服務，確保農產品檢驗合格後再上市，有助提升消費者信賴。

農業局表示，去年藥檢件數近500件、成效超出預期，今年首站選在梓官，象徵從生產端全面強化食安防線。透過便利的行動檢驗與專業植醫輔導，不僅保障農民收益，也讓消費者吃得更安心。（圖╱高市府農業局提供）