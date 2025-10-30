高雄食安防線再升級！行動質譜車進駐果菜市場 即時快檢更安心

▲「質譜宅急便」行動質譜車巡迴快篩服務導入「燕巢果菜批發市場」，今日正式啟動，高市府農業局副局長高鎮遠（前排中）、農糧署南區分署高雄辦事處主任陳士成（前排左3）、中興大學郭章信教授(前排右2)、嘉義大學林彥伯教授(前排右5)及燕巢區農會總幹事吳俊昌(前排右4)、大社區農會秘書謝明元(前排左4)共同到場關心農產品檢驗情形，展現「質譜宅急便，食安看得見」的核心理念。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為強化果菜批發市場農產品抽樣檢驗的精準度，高雄市政府農業局攜手農業部農糧署與國立嘉義大學，將「質譜宅急便」行動質譜車巡迴快篩服務導入「燕巢果菜批發市場」，今（10/30）正式啟動，為期兩週（每週三至五）提供現場快檢服務。農業局呼籲在地農民及市場供應商踴躍送驗，善用這項方便、快速又免費的檢測資源，共同守護高雄在地農產品安全。

高市府農業局副局長高鎮遠、農糧署南區分署高雄辦事處主任陳士成、中興大學郭章信教授、嘉義大學林彥伯教授及燕巢區農會總幹事吳俊昌、大社區農會秘書謝明元共同到場關心農產品檢驗情形，現場除了抽驗燕巢在地番石榴，另大社果菜批發市場也同步參與蔬果送檢，展現「質譜宅急便，食安看得見」的核心理念。

燕巢區農會總幹事吳俊昌表示，很榮幸市場能成為行動質譜車服務地點，讓農友與供應商能就近送驗果品。市場原已進行例行的生化抽樣檢驗，如今結合質譜快檢技術，不僅提升檢驗精準度，若檢驗發現不合格農產品，還可由植物醫師現場提供安全用藥與改進建議，提升農民用藥觀念。

大社區農會總幹事謝清標也指出，行動質譜車應用於果菜市場端，不僅能即時篩檢，更能提前攔截不合格農產品，強化市場食安防線。

農糧署南區分署高雄辦事處主任陳士成說明，持續鼓勵各果菜批發市場加入農糧署「農作物質譜快檢計畫」，每位供貨農民每年可享三次免費快檢服務，推動「先檢驗、後銷售」模式。對於檢驗不合格產品，將輔導農民正確安全用藥，確保農產品經過檢驗合格後才上市，進一步提升消費者信賴度。

農業局長姚志旺表示，「質譜宅急便」行動質譜車導入果菜市場，不僅補強傳統生化檢驗，更能即時篩檢、精準攔截與追溯源頭，搭配後續的植物醫師輔導機制，協助農民掌握安全採收期與合理用藥觀念。農業局也再次呼籲農友多加利用免費送驗機會，提前掌握農藥殘留狀況，讓高雄農產「食得安心、買得放心」。