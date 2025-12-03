「高雄食農漫遊」吸引逾2,500人 食農教育巴士帶領親子走讀農業科學

由高雄市政府農業局、國立科學工藝博物館及高雄市農會攜手舉辦的「高雄食農漫遊：走讀家鄉・品味農產」系列活動，近日於科工館熱鬧落幕。以「食農教育巴士」為主題的展區化身互動式農業廊道，活動期間共吸引超過2,500人次到場，透過20個主題攤位與16場食農教育工作坊，親子家庭與學生們在遊戲與體驗中深入了解高雄多元豐富的農業能量。

↑圖說：以「食農教育巴士」為主題概念，將展場打造為互動式農業廊道。（圖片來源：高雄市農業局提供）

廣告 廣告

16場食農教育工作坊場場爆滿，參與者透過手作料理實作食材知識，體驗「食在地、享當季」的理念。展場另外規劃20個食農攤位，包括作物生長示範、農具展示、互動解說等。其中芭樂枝條從剪枝到結果的完整流程示範最受關注，讓民眾直觀理解農作管理技巧；蜜蜂展示箱也成為焦點，不少小朋友湊前觀察蜂巢生態，在解說員的帶領下認識授粉與生態系的重要性。搭配闖關集章活動，更提升民眾探索展場的趣味與參與度。

↑圖說：透過手作料理實作食材知識，體驗「食在地、享當季」的理念。（圖片來源：高雄市農業局提供）

活動也激發許多家庭的新發現。一名家長驚呼，透過活動才知道香蕉假莖能製成香蕉絲取代棉繩、香蕉心也能做成紙漿；學生們則對「香蕉不是長在樹上，而是大型草本植物」的知識感到驚奇。多項回饋顯示，本次活動成功深化民眾對農產來源的理解，讓「從產地到餐桌」的理念更清晰具象。

↑圖說：搭配「闖關集章活動」民眾穿梭各攤位完成任務，也增加民眾對在地農產的認識與支持。（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市政府農業局長姚志旺表示，市府持續以寓教於樂的方式推動食農教育，讓民眾在自然互動中培養對農業的認識與關懷。「看到孩子們在廚房開心料理、在展區專注探索，就是推動食農教育最好的回饋。」他也強調，未來將持續舉辦更多相關體驗，強化市民與高雄農業的連結，打造更永續、更具活力的城市。

更多品觀點報導

海委會無障礙親海計畫推動有成 2年從469人次成長至逾2,500人次

高雄萬豪打造最華麗跨年夜 林凡、林芯儀開唱點亮2026「迎光翱翔」

