高雄食農漫遊 親子熱情參與

「高雄食農漫遊：走讀家鄉‧品味農產」系列活動自十一月開跑以來反應熱烈，吸引眾多親子家庭與民眾熱情參與；高市府農業局攜手國立科學工藝博物館與高雄市農會，持續推出兼具教育性與趣味性的食農體驗活動，讓民眾在互動中學習食材知識，近距離感受高雄農業魅力。(見圖)

農業局今(廿一)日說明，十一月廿二、廿三日及廿九、卅日兩個週末，「食農教育巴士小旅行」將於科工館二樓西側室內展區登場，串連多個主題站點，帶領民眾循著動線逐站探索高雄農業；每週展出內容皆不同，從當季作物到農產加工品，以實物展示與互動教材呈現，彷彿搭上一趟輕鬆有趣的農業小旅行。

廣告 廣告

這次展區內容涵蓋果樹從剪枝、出梢到授粉的生長流程、芝麻製油與加工小知識、有機玫瑰果醬與花瓣粉、樹薯特色產品，以及高雄各地農產加工品等，同時搭配豐富多元的互動體驗，如農產品知識問答、果樹栽培教具、豬肉料理拼圖、蜜蜂社會結構轉盤與農村自然生態展示箱等，讓孩子透過遊戲理解作物生長過程與食物來源，家長也能藉此重新認識高雄農業的多樣與豐富。

該活動同步推出「闖關集章抽好禮」，完成站點指定互動即可參加抽獎，獎項包括蜂蜜、果醬、特色加工品及小農限定小物等限量贈品。歡迎民眾多次到訪，體驗不同主題、探索更多農業知識，也把優質農產帶回家。

接下來的除了互動攤位外，每週六、日上午十時及下午二時各開設一場次的「食農教育工作坊」受到親子十分喜愛，前兩週參加糖霜麻油團子活動的媽媽分享，希望這種活動能多辦幾場，孩子做中學，從中瞭解所吃食物得之不易進而更珍惜食物，她也才學到，原來麻油除了用在料理，還能用在做餅，增長智識了；接下來的二個週末課程還有「麻香鱸魚麵線」、「豬芭櫛元帥丸子」、「幸福餛飩暖呼呼」等，均以高雄在地食材為主角，讓孩子從備料、烹調到品嚐的過程中，認識食材背後的農業故事，也學習珍惜食物與農產的價值。

農業局姚志旺局長表示，這次系列活動結合科學教育與食農推廣，透過展覽、互動遊戲與料理實作，讓孩子與家長在輕鬆的環境中接觸農業、理解食物生產的旅程。

活動詳情與工作坊報名資訊，請至國立科學工藝博物館官網查詢，歡迎親子利用週末前往科工館，一起體驗高雄農業的溫度與魅力。