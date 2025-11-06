高雄飲料店榮獲國際iTQi風味肯定 以初心泡出天然花香茶飲

以人工採摘梔子花窨製的天然花香茶飲，無糖更顯風味，是天然花茶的重要代表（圖/孫士埕授權使用）

美食中心/綜合報導

清新花茶品牌推薦 梔子香氣震撼高雄飲品市場

在手搖飲品牌滿街開花的台灣，要在消費者的心中留下印象，已不僅是份量與噱頭的競爭。來自高雄前鎮的特色茶飲品牌春盛拾光 CHUN SHENG，選擇以「天然花香 × 職人手作 × 永續理念」為核心，走出一條兼具傳統底蘊與現代創新的品牌之路。



品牌主打以人工採摘梔子花窨製的天然花香茶飲，堅持無糖也能呈現細緻香氣。今年，這間高雄茶飲品牌更於（2025）年榮獲 International Taste Institute（國際風味暨品質評鑑所）二星獎章，成為光華夜市飲品界的一匹黑馬，也為高雄茶飲產業再添國際榮耀。

高雄手搖飲推薦！天然茶葉融合花香層次，連國際級評審都驚艷不已（圖/孫士埕授權使用）

十四年茶飲職人 以初心開創新風味

創辦人孫士埕出身餐飲科系，擁有超過十四年的高雄飲料產業經驗，早期曾參與連鎖品牌加盟體系。他坦言：「做加盟做久了，反而激起我對自主研發的渴望。創立春盛拾光，就是為了找回屬於自己的味道。」正是這份渴望自由與創新的心，使這位高雄茶飲職人決定創立屬於自己的手搖品牌。

「春盛拾光」象徵「拾回青春的初心、盛放自然的香氣」。對他而言，創業不僅是一段歷程，更是一場回歸自我與誠實面對味覺的旅程。

深耕十四年的茶飲職人，為高雄花茶開啟全新的篇章（圖/孫士埕授權使用）

作為父親的動力 化為品牌的永續信念

創業的真正契機，來自於他生命的重要轉折點，成為父親。孫士埕笑說：「有了孩子後，就會更想給下一代更好的生活。」這份信念，也讓他重新定義何謂「好的高雄手搖飲品牌」：不僅要掌握未來趨勢，更要具備永續經營與社會責任的理念。



因此，春盛拾光 CHUN SHENG不追逐短期促銷的老路，而是專注回歸產品本質——香氣與原味。孫士埕親自試飲超過上百款茶葉，只為了找到最能觸動味蕾的那份自然風味。他堅信：「台灣手搖飲的競爭力，在於誠實呈現茶葉本身的故事。」

前鎮天然手搖飲成熱門話題，每口都能喝到自然清新香氣（圖/孫士埕授權使用）

光華夜市人氣手搖飲【春盛拾光】的視野與展望

除了在茶飲研發上的堅持，這間前鎮飲料店也將「社會責任」視為品牌永續精神的一部分。2025 年，孫士埕受邀擔任 CSR 公益大使，投入弱勢兒童關懷計畫，推動教育與永續茶飲理念，積極為下一代打造更好的社會環境。

創立僅不到一年時間，春盛拾光 CHUN SHENG便已成為廣受消費者矚目的高雄人氣手搖飲品牌。除了撲鼻而來的花草茶香氣外，更做出了溫暖而堅定的餘韻。未來，品牌將持續深耕在地，懷抱著初心與願景，穩健地向前邁進，打造屬於高雄在地的永續茶飲代表。



想更認識【春盛拾光 CHUN SHENG】？這裡整理關於茶飲、外送與加盟的常見問答



Q1：【春盛拾光 CHUN SHENG】的茶飲有什麼特色？

A1：【春盛拾光 CHUN SHENG】主打以手工採摘花朵窨製而成的天然茶飲。人氣飲品包括蘋香芙蓉（蘋果果露＋高山紅茶）、梔野長春（梔子花香結合四季春茶）與紅烏龍鮮奶（台東有機茶園契作）。



Q2：【春盛拾光 CHUN SHENG】的店面在哪裡？

A2：這間高雄質感茶飲店的門市位於光華夜市商圈一帶，鄰近夜市與辦公區。環境設計溫馨，適合外帶與下午茶時光。



Q3：【春盛拾光 CHUN SHENG】有提供高雄飲料外送嗎？

A3：有的，店家提供前鎮區飲料外送服務，消費者可透過 foodpanda 或 Uber Eats 輕鬆下單。包裝嚴謹，確保茶香與口感在送達時依然新鮮。



Q4：【春盛拾光 CHUN SHENG】是否開放加盟？

A4：【春盛拾光 CHUN SHENG】目前開放加盟，並設有直營培訓中心，協助加盟主取得飲料調製證照與食安訓練資格。品牌採用「倒三角經營」理念，以服務與支援為核心，讓員工與加盟主共同參與決策，實踐共創品牌價值的永續發展。



