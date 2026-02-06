高雄首例境外登革熱！印尼台商發燒返台確診

高雄新增首例境外登革熱病例。（示意圖／翻攝自Pixabay）





春節連假期間入出境人潮大增，今（6）日高雄市新增1例境外移入登革熱病例。一名50多歲台灣男性長期在印尼工作，返國後因身體不適於4日就醫，經檢驗確診感染登革熱。

高雄首例境外登革熱

該男子於1月31日在印尼期間即出現發燒、肌肉痠痛等症狀，曾自行服用感冒藥緩解；2月3日返國後仍感不適，於2月4日就醫抽血檢驗，登革熱NS1快篩呈陽性，並在2月5日經PCR核酸檢測確認感染，目前已住院治療中。

疾管署表示，登革熱、屈公病等蟲媒傳染病於東南亞及美洲多國疫情持續，呼籲民眾前往當地旅遊時做好防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可防蚊藥劑並選擇有紗窗及紗門之住宿環境。非洲地區、亞洲之印度及印尼等國亦持續有瘧疾報告病例，如規劃前往這些流行地區，務必提前至少一個月至旅遊醫學門診諮詢評估是否需使用預防藥物，並依醫囑完整服藥。

疾管署提醒，出國旅遊期間留意健康狀況，入境時如有發燒、腹瀉、出疹或呼吸道不適等疑似症狀，請主動向機場檢疫人員通報；返國後21天內如出現相關症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。

