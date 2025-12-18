高雄首創科技執法AI過濾機制 避除禮讓救護車輛罰單

一輛民間救護車想快速通過，前方路口紅燈、又碰上車多，讓救護車一度卡在車陣中，有些民眾會主動禮讓，但也常在科技執法路口收到違規罰單，若是沒有行車紀錄器或相關影像，自行舉證申訴、到罰單撤銷至少花10天。

高雄市為了避免擾民、也增加警方執法效率，首創在科技執法路口，導入AI影像辨識過濾機制，將避讓救護車通行衍生的違規罰單直接避除、不舉發。

高市警交通大隊逕舉組長林永川說明，「如果救護車有闖紅燈的情形之下，它會自動截取前後有因為避讓救護車而違規的車輛，回傳到我們主機後端，之後我們員警會再進行審核。」

廣告 廣告

高市交通大隊表示，去（2024）年到今（2025）年12月中，民眾因避讓救護車，遭開單告發的申訴案件共計36件，雖然事後都撤銷罰單，還是需要民眾自行舉證申訴、搭配警方審核；透過AI主動辨識，可避免民怨，目前選定2處醫院周邊道路試辦，本（12）月中試辦至今，已避除7張罰單。

高雄市民黃先生認為，「主動剔除會比較好，就是大家不用這麼麻煩，還要再走程序申訴。」

截至今年11月底為止，全高雄共計107處科技執法路口。目前先以AI辨識政府及民間救護車為主，若成效良好，不排除擴及全市科技執法路口，也將車種擴及其他、像是警車等特種車。

更多公視新聞網報導

救護車鳴笛過紅燈路口遭撞 肇事騎士稱未聽到聲音

宜蘭救護車紅燈直行撞機車 所幸騎士僅輕傷

