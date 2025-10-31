高雄首創醫療淨零小聯盟 推動醫院減碳邁向永續
因應全球氣候變遷與淨零排放趨勢，高雄市政府於今年7月16日宣布成立「高雄市醫療淨零小聯盟」，率先推動市立醫院投入減碳行動，並於今（31）日舉辦說明會，吸引近50家地區醫院響應。
衛生局表示，說明會邀請中華經濟研究院綠色經濟研究中心分析師林宗昱，以及頤德事業群暨亞太商業策略開發執行副總陳建佑擔任講者，內容涵蓋政策法規解析、專案申請要點與醫療機構節能減碳的實務經驗，協助醫院掌握自願減量的操作重點與潛在機會，促進醫療機構朝綠色永續轉型邁進。
衛生局指出，「高雄市醫療淨零小聯盟」成立後，在國立清華大學專業顧問團帶領下，已優先協助9家市立醫院推動自願減量與綠色轉型，並積極協助申請碳權，目前已完成各市立醫院的溫室氣體自願減量輔導訪查，後續將持續推動制度化、標準化的醫療減碳模式，為全國醫療永續樹立高雄典範。
衛生局副局長王小星於會議中強調，隨著氣候變遷與永續醫療發展趨勢，醫療機構必須將永續轉型視為核心課題衛生局今年已將淨零排碳計畫納入醫院督導考核試評項目，未來更將研議納入正式考核標準，期盼各醫院在兼顧醫療品質與病人安全的同時，也能將永續發展納入責任，共同為高雄邁向2050淨零排放目標努力。
