高雄首創醫療淨零小聯盟 推動醫院減碳邁向永續

明天天氣如何？ 明後天週末假期(01-02日)一直到下週一(03日)都是持續受到這波東北季風的影響，預報資料看起來因為空氣較乾，因此降雨量不多，仍是集中在迎風面地區上，包括基隆北海岸、東北角、宜蘭到花東、恆春半島一帶雲量較多、較厚，並有局部短暫陣雨機會，南投以南山區則是中午過後仍有些熱力的雲層發展帶來局部降雨的預報訊號，其他地方則是多雲到晴的天氣，尤其中南部平地應該是相當穩定的天氣型態，整體適合安排旅遊活動。溫度方面則是北台灣一整天都偏涼，其他地方日夜溫差變化較大的型態。自苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫維持在23-25度左右，雲層較厚或風力較大的地方可能會更低一些，花東地區高溫則是在26-28度，自台中往南到高屏地區因為白天仍有陽光，高溫仍有機會接近或來到30度以上，越往南溫度升得越高。夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區的低溫持續有機會降到17-19度，都市地區低溫則在19-21度之間，花東空曠地區也會降到19-21度，都市地區低溫21-23度，南部稍微再高一些，空曠地區低溫20-22度，都市地區低溫22-24度。中部往南的日夜溫差變化的確是比較大，早出晚歸的朋友要多加留意。自北海岸往南到西半部沿海、東南部到恆春半島沿海、以及各外島地區都持續有6-8級強陣風出現的機會，強風的情況也要注意，海邊風浪甚大，要留意安全。 下週二、週三(04-05日)東北季風稍減弱，但是隨著中高層短波槽東移，將有華南雲雨帶水氣伴隨向東移出，可能為北部、東半部帶來降雨增多的情況，甚至中部地區都有局部降雨的機會，快一點的話，下週三晚間東北季風就會再度增強，華南東移的水氣逐漸離開，降雨範圍會慢慢又往迎風面的地形上縮減，雨量也會減少。溫度方面變化不大，雖然東北季風稍減弱，但是因為降雨增多，北台灣白天的高溫回升不易，後續東北季風很快又再增強，因此北台灣溫度偏涼的情況應該會再持續一陣子，其他地方維持日夜溫差變化較大的型態。 未來幾天還可以留意一下菲律賓東南方熱帶擾動發展的情況，雖然預報仍在變動，但是大趨勢來看有機會在下週靠近菲律賓，然後逐漸經過菲律賓上空後往南海移動，未來有發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風的可能性，直接威脅台灣的機會偏低，但是進入南海後的變化以及外圍水氣有沒有可能往北擴展影響台灣都值得觀察。如果移動的緯度持續偏低離台灣較遠、或是系統發展的範圍不大的話，外圍水氣不一定就會對台灣的天氣有所影響，在預報趨勢明確之前，暫時只需要繼續觀察就好，先不必太過擔心。 以上氣象由天氣風險 / 吳聖宇 提供

Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 4 小時前