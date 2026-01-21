高雄首場歲末祝福 1200位志工入經藏

高雄首場歲末祝福，約1200位大大小小的志工，同時入經藏，演繹高雄風災與馳援光復，也透過越南大事記，看見國內外，慈濟愛的能量匯聚！

「廣行善法饒有情，深修善緣正因法 愛在越南。」

慈濟人腳步踏遍越南，更深耕台灣，颱風豪雨的考驗，志工湧入南部災區。

「悟無常 學與覺，火焰逼身災難至，不求出離脫凶險，救災總動員 我願意，攜手同心 全力以赴， 走在最前 做到最後，身口意念應守護，慈心悲願利眾生。」

歷經颱風、馳援光復，慈濟精神堅定不移，高雄志工真誠發願！

「我們愛上人的心，生生世世， 慈濟法船 已啟航，靜思法脈 永流傳。」

證嚴上人開示 ：「百萬菩薩生生不息，各位菩薩 這不就是，慈濟人的愛 感恩，看看這麼多菩薩，小小菩薩 多可愛，這就是教育成功。」

從老到小，1200多人同時入經藏，沉浸佛法中，

證嚴上人開示 ：「已經接觸到佛法，我們應該知道要學，學如何行善，學如何學法，佛教徒一定要，培養我們的愛心，佛教徒要培養布施，不是叫你們要錢布施 不是，我們出個手 幫助人一下，這都叫做布施。」

學佛法勤布施，身體力行菩薩道，凝聚愛的能量守護眾生！

