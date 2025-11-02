高雄首屆樂齡運動會 400長輩以歡笑與活力共築樂齡新篇章

高雄市首屆樂齡運動會登場，長輩們在「二百公尺椅子滑行」競賽項目中玩得不亦樂乎，有趣又熱鬧。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

為鼓勵銀髮族長輩展現自我、活出健康，高雄市教育局二日在五甲國小舉辦「二０二五高雄市樂齡學習中心運動會」，運動會以「高雄樂齡GO 活力動一動！」為主題，號召全市三十八間樂齡學習中心，有四百位年滿五十五歲以上的樂齡市民熱情參與，場面熱鬧有趣。

這場融合歡笑與汗水的第一屆樂齡長者體育嘉年華，其中最高齡的參賽者，是來自大社區樂齡學習中心的九十歲柯張熟，以及三民區樂齡學習中心的八十七歲李吉樑，兩人精神奕奕，展現出「年齡不是限制、運動讓人更年輕」的最佳典範。

樂齡運動會最高齡的參賽者九十歲柯張熟（左二），參加「沙包擲準」競賽，實力毫不遜色，身體顯得健康活力十足。

運動會的競賽項目設計極富創意，長輩們的參與熱情更是點燃了全場氛圍，大家摩拳擦掌，準備一展身手。項目包含「二百公尺椅子滑行」、「足球快遞」、「大褲接球」、「足撞球」，考驗團隊默契；個人項目包含「沙包擲準」、「飛腳收布」、「一百公尺跑走」，鼓勵長輩挑戰自我、展現活力。

這些競賽項目皆巧妙融入上、下肢肌力訓練的元素，例如「飛腳收布」在布上放置一點二公斤槓鈴，不僅增加趣味性，更能有效訓練腿部穩定與核心力量；「沙包擲準」則能強化手臂與肩膀肌群的協調。整體設計理念希望未來各樂齡中心能以「寓運動於樂趣」的方式，結合趣味競賽，持續協助長輩培養運動習慣、維持身體機能，達到健康促進與活躍老化的目標。

教育局專委張紋誠說，樂齡學習中心是長輩們重新連結社會、發掘自我潛能的最佳場所，這場運動會不僅是體能的展現，更是長輩們走出家門、活絡社交的機會，教育局將持續讓所有高雄的樂齡長輩都能享受到更精彩、更健康、更有溫度的學習與生活。