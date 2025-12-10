高雄首座住宅式停車塔意外！ 車子「掉落」詭側翻 住戶無法進出

高雄市首座住宅式停車塔於9日下午發生車輛從停車塔內掉落並側翻，卡在出口平台上。（圖／TVBS）

高雄第一座的住宅式停車塔，在9日下午傳出意外，一輛自小客車不明原因從停車塔內掉落，呈現超過90度側翻的狀態，讓不少住戶看了都傻眼，而這也是這停車塔第一次發生這麼嚴重的狀況，不僅如此，初估維修大概需要兩三天，10號一早車子還是卡在停車塔內，無法脫困。

高雄市首座住宅式停車塔於9日下午發生車輛從停車塔內掉落並側翻，卡在出口平台上。（圖／TVBS）

在高雄三民區春陽街的一棟大樓，這座全市首座住宅式停車塔於9日下午5點多突然發生故障。當時，停車塔內的一輛汽車無故掉落至一樓，並以超過90度的角度側翻，卡在出口平台上。這一幕讓許多住戶感到震驚，一位住戶表示看到這個情況真的傻眼了。紅燈亮起本應表示有車要出來，但這輛車顯然已經無法移動。

事故發生後，住戶們的生活受到了直接影響。前一天已將車輛開出的住戶不受影響，但車輛仍停放在塔內的居民則面臨無法用車的困境。一位住戶表示，由於無法取車，只能改為步行。另一位住戶分析，事故可能是因為支撐車台板的支架斷裂，導致車台板連同車輛一起掉落，而非有人操作時發生的意外。

事故發生後住戶的生活受到了直接影響，停放在塔內的居民則面臨無法用車的困境。（圖／TVBS）

關於這座停車塔，有住戶指出這確實是高雄第一座住宅式停車塔，他們在購買預售屋時就被告知這一特色。這位住戶也提到，機械設備難免會有故障的時候，在購買第一年時，建設公司曾提供補償，例如因設備故障需要叫計程車上下班的費用，但現在已經過了保固期。

10日一早，這輛側翻的汽車仍然卡在停車塔內無法移出。據了解，事發時車主並未在場要取車，完全是意外發生。目前事故原因及後續賠償責任仍在調查中，相關單位需要進一步釐清。

