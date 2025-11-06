高雄首辦在地食材媒合會 旅館業者直採農產品 縮短食物里程

為推廣高雄在地農產品、推動低碳飲食與縮短食物里程，高市府農業局5日傍晚首度與高雄市旅館商業同業公會合作，舉辦「高雄在地食材媒合會」，促進旅館業者採用本地優質食材，打造產地到餐桌的合作平台。（高雄市農業局提供／林雅惠高雄傳真）

為推廣高雄在地農產品、推動低碳飲食與縮短食物里程，高市府農業局5日傍晚首度與高雄市旅館商業同業公會合作，舉辦「高雄在地食材媒合會」，促進旅館業者採用本地優質食材，打造產地到餐桌的合作平台。

農業局表示，此次媒合會邀集多家在地農會與有機農園參與，包括美濃農會帶來具有芋頭香氣的「高雄147米」、田寮區農會推出具惡地形特色的「田那提鹹豬肉」，及榮獲國家食農教育傑出貢獻獎優等的「李法憲農園」展示各式有機蔬果。

廣告 廣告

現場除設有試吃攤位外，並安排旅館業者與農產供應端面對面洽談，針對供應量、成本、配送與採購等問題交換意見，探索未來合作模式。

農業局指出，田那提品牌豬肉均經屠宰衛生檢查合格，安全無虞，呼籲旅館業者多採用新鮮國產豬肉及在地農產，共同支持本地農業。

高雄市旅館公會理事長蕭興永表示，農業局積極推展高雄農產，旅館業者也能藉此開發伴手禮通路與在地餐飲合作，讓觀光客在旅宿中品嚐到高雄特色風味，提升城市印象。

立委李昆澤則盛讚現場田寮鹹豬肉、美濃紅豆與有機蔬菜的好味道，強調高雄農產豐富多元，鼓勵旅館業與農民團體深化合作，創造雙贏。

農業局長姚志旺表示，此次活動除讓旅館業者深入了解高雄農畜產品，也鼓勵以在地食材設計低碳菜單，實踐永續飲食理念，未來將持續透過多元管道推廣高雄農產，讓旅客在餐桌上品味高雄，同時以行動支持在地農民。

更多中時新聞網報導

NBA》入豪宅遭竊俱樂部 亞歷山大報平安

蕭邦高級珠寶大獎賽獲殊榮

任容萱疑分手 闢謠姊姊懷二胎