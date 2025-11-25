高雄首辦「數位遊牧友善標章」說明會 推動共享空間成青年新型工作基地
高雄力拚成為國際數位遊牧友善城市。高雄市政府青年局25日攜手國家發展委員會「遊牧台灣辦公室」，於 K-TV 高雄新媒體人才培育中心首次舉辦「數位遊牧友善標章說明會」，吸引多家共享空間、咖啡廳與旅宿業者參與。現場針對最新遊牧趨勢與標章申請重點進行深入交流，展現產業界對新型態工作模式的高度興趣與投入。
↑圖說：高市青年局副局長汪小芬於「數位遊牧友善標章說明會」中表示，高雄具備多元文化與完善城市機能，是發展遠距工作與創新創業的理想城市。（圖片來源：高雄市青年局提供）
青年局長林楷軒指出，全球主要城市均積極打造遠距友善環境，以吸引跨國人才與數位遊牧族群。高雄地處國際港埠，城市機能完善、生活步調宜人，在推動遠距工作上具備天然優勢。他也強調，共享空間是數位遊牧者與青年自由工作者的重要據點，更是跨域合作與彈性接案的新型工作場域，與當代青年追求的數位能力與就業型態高度契合。
「遊牧台灣辦公室」執行長徐愷表示，台灣自2023年起全面推動數位遊牧政策，並於今年將其納入國發會重點計畫。「數位遊牧簽證」今年1月上路後，中央持續完善制度，積極吸引國際遠距工作者來台發展。他認為，高雄兼具成熟都市建設與創新創業能量，具備成為南台灣遊牧基地的重要潛力。
↑圖說：與會業者專注聆聽數位遊牧與申請友善標章等政策說明，展現高雄在地產業對新型態工作模式的高度興趣與行動力。（圖片來源：高雄市青年局提供）
此次說明會由徐愷主講，解析國內外數位遊牧發展趨勢、標章申請流程與審核原則。深耕高雄遠距工作社群的韋亞圖（Arturs Vancans）也以「Second Space」創辦人身分分享實務經驗，從場域打造到服務設計，為業者提供具體操作參考。
青年局表示，未來將持續串聯中央與國際資源，同步整合在地共享空間及服務資訊，讓「數位遊牧友善標章」成為支持 SOHO 族、自由工作者、國際遠距人才與青年創業者的重要推手，加速高雄朝向更具國際化、彈性與創新精神的城市定位邁進。
