高雄首選蜜棗產地直送開賣 迎春送禮「好運棗棗到」

高雄市為全台蜜棗最大產區，得天獨厚的冬季氣候條件，造就品質出眾的高雄蜜棗。充足日照與明顯的日夜溫差，讓蜜棗果實碩大飽滿、皮薄多汁，入口清脆甘甜，翠綠如玉的外觀更被譽為「綠寶石」，也有「臺灣青蘋果」的美名，深受市場喜愛。

↑圖說：高雄市為全台蜜棗最大產區，冬季日照充足、日夜溫差明顯，造就蜜棗生長的絕佳環境。（圖片來源：高雄市農業局提供）

為讓消費者品嚐最新鮮、最頂級的產地風味，高雄市政府農業局攜手轄內產地農會，推出「高雄首選蜜棗禮盒」，即日起於「高雄首選電商平台」限量預購。此次上架的5台斤裝特級蜜棗禮盒，每盒售價888元，預計自1月15日起由產地新鮮出貨，數量有限，售完為止。

「高雄首選電商平台」為全台首創、由公部門輔導成立的農產電商平台，協助在地農漁產品即時上架且免收上架費，並嚴選具備產銷履歷、三章一Q等認證的優質產品，提供消費者一站式選購高雄優質農漁物產，兼顧便利與安心。

↑圖說：「高雄首選蜜棗禮盒」，即日起於「高雄首選電商平台」開放預購。（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局長姚志旺指出，高雄蜜棗不僅產量居全台之冠，果型大、品質穩定、口感極佳，翠綠討喜的外觀向來深受消費者青睞。蜜棗富含維生素C，可連皮食用，甜脆多汁、風味清爽，加上產期集中於農曆年前後，象徵「吉利、早到好運」，成為年節送禮最受歡迎的應景水果之一。

高雄蜜棗生產面積約710公頃，年產量超過1.2萬公噸，主要產區分布於燕巢、大社、阿蓮、田寮及岡山等地。產地鄰近知名惡地地形「月世界」，特殊土壤富含鉀、鎂等礦物質與微量元素，使蜜棗風味更加濃郁甘甜。農業局也邀請民眾把握產季，透過「高雄首選電商平台」選購高品質蜜棗與多元優質農產品，無論送禮或自用都相當合適。

