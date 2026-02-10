高雄馬吉氣球燈迎春 10大文資場館送好康

▲旗山車站-糖鐵故事館《天馬行空》呈現馬年奔騰向前的精神。（圖／高市府文化局提供）

[NOWnews今日新聞] 迎接農曆新年，高市府文化局特別攜手藝術家吳騏打造三座馬年造型大型氣球燈「馬吉」，分別在鳳山黃埔新村、左營建業新村與旗山車站-糖鐵故事館等三大場域，用馬年意象搭配喜氣的新春元素，迎接全新的一年。此外，更串連10大文資場館推出豐富的年節活動、限定手作、節慶集章與特色體驗。

▲鳳山黃埔新村《招財馬》馬背元寶象徵招財納福，傳遞整年財運祝賀。（圖／高市府文化局提供）

高市府文化局局長王文翠表示，這幾年高雄文資場館陸續完成修復，已成為新興的高雄文化新名片。馬年在傳統寓意上是很精神一個生肖，為了迎接馬年的到來，特別和藝術家吳騏合作，以馬年意象搭配喜氣的新春元素，透過溫潤光影展現活力、祝福與前行力量。鳳山黃埔新村的《招財馬》以馬背元寶象徵招財納福；左營建業新村的《馬上發財》寓意好運隨行；而旗山車站-糖鐵故事館的四米高《天馬行空》則以奔放想像與柔和光影，呈現馬年奔騰向前的精神。

今年春節，「鳳山黃埔新村」園區品牌店家全體動員，推出年節限定料理、眷村風味美食及假期限定活動。春節期間規劃「春節導覽活動」（2/17–2/22 於每日 14:00、16:00 各一場），帶領民眾深入認識眷村生活文化。此外，園區推出「打卡送好禮」活動，只要於「高雄眷村好生活」FB 或 IG 打卡，即可領取吳騏聯名斗方或著色卡。若在園區消費滿 200 元，更可參加抽獎，把眷村文創帶回家。元宵節（2/28–3/1），黃埔新村也將與「門人市集」合作推出為期兩天的特色文創市集。

▲高雄文資場域喜迎春，邀請民眾到各具特色之文資場域來趟體驗新春之旅。（圖／高市府文化局提供）

除黃埔新村外，高雄多處文化資產場館也推出各具特色的春節活動，「旗山生活文化園區」舉辦「新春小學堂挑戰賽」，完成學習活動即可獲得扭蛋代幣；「旗山車站-糖鐵故事館」則推出拍照送小扇、消費滿額抽祥馬好運扭蛋及春節限定商品。「打狗英國領事館文化園區」推出「百元福氣轉」活動，百元就能轉出超值福氣扭蛋。

「逍遙園」在年節期間規劃春聯蓋印、花樣剪紙、手工棉花糖、親子故事等連續五日活動；「臺灣鳳梨工場」則推出花藝手作、鳳梨編織、滿額折抵與飲料提袋贈送；「原頂林仔邊警察官吏派出所」推出「馬到成功」木板吊飾與胸章彩繪 DIY；「鳳儀書院」推出盆栽、食農與羊毛氈多樣手作；「鳳鼻頭考古教育館」則辦理《阿鳳與阿鼻》繪本導讀與手作活動。更多活動訊息請上高雄文資網查詢。

