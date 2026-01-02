高雄馬拉松延伸新賽道 多路段封路交通管制提前看

「高雄富邦馬拉松」將於1月10、11日登場，此次賽道迎來重大更新，首次把路線往北延伸至橋頭、岡山與彌陀區。(本報資料照片)

「高雄富邦馬拉松」將於1月10、11日登場，此次賽道迎來重大更新，首次把路線往北延伸至橋頭、岡山與彌陀區，為確保賽事順利進行及參賽選手與市民行車安全，高市府將於賽事期間針對部分路段實施階段性交通管制，建議用路民眾避開交通管制路段。

高市府運發局表示，1月10日將舉辦休閒組及寵物路跑賽，交通管制路段主要在世運大道、軍校路、海功路、左營大路及左楠路，當日上午7時至10時將實施階段性交通管制，世運大道全線禁止通行、其他周邊路段將縮減車道，請民眾配合指引留意通行安全，行經軍校路608巷的車輛應減速慢行。

至於1月11日上午登場的全馬組及半馬組為交通管制重點時段，時間自上午5時起至上午11時30分，競賽沿線實施階段性交通管制，賽道範圍包含左營區、楠梓區、橋頭區、岡山區、梓官區及彌陀區，跑者競賽路線從高雄國家體育場周邊、楠梓科技產業園區、橋頭區、岡山空軍基地周邊、彌陀區、蚵仔寮地區、高雄大學周邊至左營海軍基地周邊。

運發局說明，針對交通管制路段，賽事路線使用道路不開放車行，請用路人避開交通管制路段，提前規畫出門路線並配合改道通行，建議民眾提前至少1小時出門且避開賽事管制時間。

此外，因應高雄富邦馬拉松賽事盛大舉辦，1月11日上午高雄市區大眾交通運輸營運時間也配合調整，高雄捷運紅線小港站（R3）和岡山車站（RK1）首班加班車均於上午3時43分發車；橘線哈瑪星站（O1）首班加班車於上午4時07分發車，大寮站（OT1）首班加班車於上午3時56分發車。

台鐵公司也提供南北向各加開1班次，沿線站站停靠，南向加開3601車次，上午3時30分自台南站發車，行駛至新左營站，車程43分鐘，另北向加開3602車次，上午3時30分自屏東站出發，行駛至新左營站，車程45分鐘。

運發局提醒，1月10、11日上午將有17條公車路線受賽事競賽封路而影響營運，包括28、205、紅53、紅56、紅60、紅72、紅75、紅76、8043、217、218、6、7A、29、219、245及301等，請民眾出門前務必先查詢交通管制訊息和公共運輸營運情形，建議多加利用捷運紅線、橘線及輕軌等大眾運輸工具，以避免行程延誤。

