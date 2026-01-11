高雄馬拉松第二日 運發局長"撩落去"跑半馬

南部中心／陳姵妡、鄧山田 高雄報導

一年一度高雄富邦馬拉松盛事進入第二天，賽程以全程馬拉松跟半程馬拉松為主，共吸引超過2萬名跑者參賽，其中包含了運發局長侯尊堯，跟代言人啦啦隊女神朴旻曙，都首度下場挑戰半馬。侯局長順利在時間內完賽，而朴旻曙則跑了三個多小時才抵達，自曝實在太累，差點跑不完！





高雄馬拉松第二日 運發局長"撩落去"跑半馬完賽

今年賽事共有來自全球35個國家、超過540名外籍跑者參與，超過2萬人報名。（圖／民視新聞）

鳴笛聲響，選手們大步往前跑，高雄富邦馬拉松活動，第二天賽事以全程馬拉松跟半程馬拉松為主，天還沒亮，跑者們就在低溫14度下出發。今年賽事共有來自全球35個國家、超過540名外籍跑者參與，超過2萬人報名，活動路線橫跨六個行政區，沿途共有17個補給站，今年更推出橋頭肉包、岡山羊肉爐、彌陀魚丸湯等等在地美食，讓選手暖心又暖胃。參賽跑者：「第一次有這麼棒的肉包可以吃，好吃我早餐沒吃，肚子有點餓，我要等後面的烏魚子。」參賽跑者：「我第五次我們跑到第五次了，補給很好比往年很好多，所以要跑越久吃越多。」

高雄馬拉松第二日 運發局長"撩落去"跑半馬完賽

為了等待朴旻曙完賽，韓籍啦啦隊成員李皓禎還自願加班，就為了親手幫朴旻曙掛上完賽獎牌。（圖／民視新聞）





活動不只好吃又好玩，沿途更有許多民眾跟團體，來替這些選手們加油打氣，場面相當熱鬧，而今年的參賽者，包含了運發局長侯尊堯，跟代言人啦啦隊女神朴旻曙，都是首度下場挑戰半馬。高雄運發局長侯尊堯：「這是我的初半馬，而且而且能夠順利完賽，用2小時10分鐘以內的速度跑完，覺得我可能吃了之後會跑不動，所以我都忍痛我只有喝水，剛才看到大魷魚，事實上我還蠻想要停下來。」馬拉松活動代言人朴旻曙vs.韓籍啦啦隊成員李皓禎：「真的真的很累，我腳很痛膝蓋很痛，所以我就走走走，看熱狗我想吃但是沒了，真是辛苦了，她九點半就下班，她還沒來所以我等她。」為了等待朴旻曙完賽，韓籍啦啦隊成員李皓禎還自願加班等待，就為了親手幫她掛上完賽獎牌，兩人可愛互動，也成為場上一大亮點。

