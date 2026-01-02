高雄馬拉松1/10、11多路段交管 17條公車路線受影響

〔記者許麗娟／高雄報導〕「2026高雄富邦馬拉松」將於1月10、11日上午在國家體育場及多個行政區道路舉行，屆時將有上萬名跑者齊聚高雄路跑，今年路線首次往北延伸至橋頭、岡山與彌陀區，賽事期間將針對部分路段實施階段性交通管制，建議民眾當日避開交通管制路段。

高雄市運發局指出，1月10日上午7時30分起跑的休閒組及寵物路跑，交通管制路段主要在世運大道、軍校路、海功路、左營大路及左楠路，上午7至10時將進行階段性的交通管制，世運大道全線禁止通行、其他周邊路段將縮減車道，請民眾配合指引留意通行安全，行經軍校路608巷之車輛應減速慢行。

1月11日上午登場的42K全馬組及21K半馬組為交通管制重點時段，當日上午5至11時30分，競賽沿線進行階段性交通管制，賽道範圍包含左營區、楠梓區、橋頭區、岡山區、梓官區及彌陀區，跑者競賽路線從高雄國家體育場周邊、楠梓科技產業園區、橋頭區、岡山空軍基地周邊、彌陀區、蚵仔寮地區、高雄大學周邊至左營海軍基地周邊。

運發局提醒，賽事路線使用道路屆時將不開放車行，請用路人避開交通管制路段，提前規劃出門路線並配合改道通行，建議提前至少1小時出門且避開賽事管制時間。11日上午高雄市區大眾交通運輸營運時間也配合調整，高雄捷運紅線R3小港站和RK1 岡山車站首班加班車均於上午3時43分發車；橘線O1哈瑪星站首班加班車於上午4時07分發車，OT1大寮站首班加班車於上午3時56分發車。

台鐵公司亦提供南北向各加開1班次，沿線站站停靠，南向加開3601車次，上午3時30分自台南站發車，行駛至新左營站，車程43分鐘，另北向加開3602車次，上午3時30分自屏東站出發，行駛至新左營站，車程45分鐘。

1月10、11日上午將有17條公車路線受賽事競賽封路而影響營運，包括28、205、紅53、紅56、紅60、紅72、紅75、紅76、8043、217、218、6、7A、29、219、245及301等，出門前務必先查詢交通管制訊息和公共運輸營運情形。相關交通管制時段及區域，可上高雄富邦馬拉松官網查詢。

