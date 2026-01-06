南部中心／曾依翔 廖錦雄 高雄市報導

2026高雄富邦馬拉松，將在假日登場，本屆賽事路線首次向北延伸，岡山區有百年宋江陣和里長們組成的社區啦啦隊，橋頭區婆婆媽媽會帶著鼓加上舞蹈，把活力帶給跑者，大受參賽者歡迎的梓官蚵仔寮，今年號召上千人之外，還祭出近百斤的一口烏魚子，還要加碼烏魚腱等美食，要用最道地的高雄味，替跑者應援。





高雄馬拉松1/11開跑 社區啦啦隊應援、烏魚美食也出動

高雄馬拉松1/11開跑 社區啦啦隊應援.烏魚美食也出動（圖／民視新聞）





岡山社區啦啦隊成員高喊高富馬加油高富馬加油。岡山在地廟宇寶公宮，宋江陣的成員們，把旗子道具全都帶出來，這是由岡山區長和里長們，為了2026高雄富邦馬拉松組成的社區啦啦隊，首次加入啦啦隊行列的岡山區，美食補給也準備好了，岡山三寶，和藍帶可頌。岡山區長陳振坤說，賽程會經過六個里，在這六個里裡面，我們也有設一些我們補給站，也有我們號召了我們大概300多個（人），在我們岡山因為蜂蜜是我們的特產，所以我們有另外準備蜜茶。

廣告 廣告





高雄馬拉松1/11開跑 社區啦啦隊應援、烏魚美食也出動

高雄馬拉松1/11開跑 社區啦啦隊應援.烏魚美食也出動（圖／民視新聞）





鏡頭來到也是高富馬第一次跑入的橋頭區，婆婆媽媽也是活力滿滿。拿著彩球，練習舞蹈之外，成員們也努力練習打鼓，要大力敲出屬於橋頭區的人情味。橋頭區長車世民說，經過沿途大概有7個里有14隊，包括我們公所有1隊，我們有14隊的加油隊。橋頭區筆秀里里長詹嘉郁表示400多人會參與，鼓啊宣傳的牌子都會做好。豪邁地把烏魚子切片，這是大受跑者歡迎的梓官蚵仔寮啦啦隊，今年要給參賽者的補給力量，還透露有加碼。北高雄地方宮廟慈善國際自發性社團總召徐有成說，這次花了將近百斤的烏魚子跟烏魚腱，因為今年是從中正路這邊開始跑，跑到廣澤路這整條路線好幾公里，全部都有美食有可能還有生食級，生魚片都會拿出來也有可能。北高雄地方宮廟慈善國際自發性社團主席蔣榮表示獅子會扶輪社青商會最強的幾個社團，幾十個社團包括宮廟。2026高雄富邦馬拉松，賽事路線首次向北延伸，運發局積極推動「社區啦啦隊」，獲得地方和宮廟熱烈響應，將要以最道地的高雄味熱情應援。





原文出處：高雄馬拉松1/11開跑 社區啦啦隊應援、烏魚美食也出動

更多民視新聞報導

高雄富邦馬拉松將登場 "特色補給站"結合在地美味

最美風景！高富馬倒數30天，社區啦啦隊準備在地私補

2026高雄富邦馬拉松1/10-11賽事期間實施交通管制 請市民配合改道行駛

