高雄馬頭山橋下驚見「蠟化」乾屍 坐姿詭異、面部模糊嚇壞眾人

高雄市旗山區今日（1/15）發生一起驚悚案件，有民眾路過馬頭山一處橋下時，發現一具已風乾蠟化的遺體，嚇得立即報警。警方獲報到場後，發現遺體已呈蠟化風乾，且死亡多時難以辨別容貌，經查證身分為一名35歲男性，後續將相驗以釐清死因。

旗山警分局指出，勤務中心今日上午9時55分接獲報案，指稱馬頭山某橋下發現遺體，員警獲報後趕赴現場，發現死者已死亡多時，立即封鎖現場並通知鑑識人員到場勘查，初步查看死者身上無明顯傷痕，現場無外力介入情形。

據了解，死者被發現時呈現坐姿，遺體外觀則因長時間風化作用，面部特徵模糊難辨，且已有蠟化情形，警方第一時間難以辨識性別與身分。經鑑識人員初步檢視，死者身上無明顯外傷，現場也未發現打鬥或外力介入跡象。

由於遺體難以辨識，警方透過衣物與身形特徵追查，確認死者為35歲男性，目前已通知高雄市立殯儀館協助將遺體移置，並連繫家屬進行指認，詳細死因及死亡時間仍待檢方進一步司法相驗後確認。

