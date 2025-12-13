高雄駁二動漫祭攜手國防部 黑鷹直升機降落民眾搶拍

一大早不到7時，哈瑪星鐵道園區出現上百位民眾和軍事迷，全等著這一刻。

空中一架UH-60M黑鷹直升機緩緩飛近，伴隨巨大螺旋聲響，接著穩定降落在園區草皮，近距離震撼感受，讓現場圍觀民眾紛紛拿起手機相機捕捉畫面。

民眾表示，「大概拍飛機3年左右，就是從國三那時候開始拍，就成軍事迷這樣。」

今（2025）年駁二動漫祭和國防部合作，共同推出動漫軍武戰紀，在這個周末登場，軍備展示包括擔任空中突擊、運補指揮和傷患後送的黑鷹直升機，還有我國自製雲豹戰車，以及心戰喊話車、特戰車，還能親身體驗穿著裝備，吸引小小軍事迷。

家長說：「小朋友喜歡飛機。」

小朋友表示，「我想要開飛機，我沒開過。」

民眾說道，「日本那邊很多徵召，也都有很多動漫的角色跟文化，也算是增加他們徵兵的吸引度。」

文化局表示，軍武題材近年在台灣同人誌、漫畫和模型圈快速成長，活動除了讓民眾感受軍武和動漫結合的獨特魅力，也能更貼近理解國軍的任務與守護責任。