高雄駁二周邊民宅鐵窗竄火舌！25歲大馬女大生昏迷救出

高雄市鹽埕區莒光街一棟 5 樓公寓今晚發生火警，一名 25 歲馬來西亞籍女大生因受困火場而陷入昏迷。由於火警地點位於熱鬧的駁二特區附近，許多遊客發現火情後紛紛協助報案，導致 119 接獲大量報案電話。住戶懷疑，可能是正在充電的行動電源引起。

高雄駁二特區附近一棟民宅，29日晚間從鐵窗竄出火舌，屋內1名女子受困。（圖／TVBS）

這起火警發生在 11 月 29 日晚間 6 點多，現場鐵窗竄出陣陣橘色火光，濃煙壟罩整棟建築物，火勢一度越燒越大。消防人員抵達後立即進入火場內部搜索，成功救出一名意識不清的 25 歲女大生。與該女大生同住的男同學向消防人員表示，懷疑是放在桌上充電的行動電源引起火災，出門前有在充電行動電源，沒想到會影響到在隔壁房間休息的馬來西亞籍女大生。

房間就是起火點的住戶，懷疑是正在充電的「行動電源」起火。（圖／TVBS）

消防人員搜索時發現，這名女大生外觀沒有明顯灼傷，但已被濃煙嗆傷而陷入昏迷。附近民眾表示，火勢撲滅後，有學生上去查看情況，發現馬來西亞籍女學生已陷入昏迷，被抬下來時已聯絡到她在馬來西亞的弟弟，目前已送往醫院待觀察。

火警發生時，許多正在駁二特區逛市集、看表演的遊客，發現住宅窗戶冒出火煙，立即通報消防單位。消防局第二大隊副大隊長柯佩鳳表示，消防人員抵達現場時，救出一位受困的女性患者，當時她處於意識昏迷的狀態，已立即送醫治療。

正好在熱鬧的駁二特區，遊客發現火警急忙通報，119湧入大量報案電話。（圖／TVBS）

據了解，這棟建築是學生出租套房，共有四間房間。起火的房間和公共客廳有明顯燒痕，居住在此的 4 位中山大學學生中，當時有 3 人外出，只留下這位馬來西亞籍女大生在屋內，所幸熱心民眾及時通報，消防人員迅速將人救出。目前消防單位正等待火調科進一步釐清確切的起火原因。

