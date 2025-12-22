高雄駁二老倉庫轉型變AI基地 PIER F棧參庫啟用

PIER F棧參庫今日啟用，全球遠端伺服器管理晶片龍頭信驊科技，攜手中華電信、鑫蘊林科等3家企業率先進駐，一樓辦公空間已全數滿駐。施書瑜攝



高雄港香蕉碼頭「棧參庫」歷經多年閒置後，由高市府斥資1.86億元承租改造為5G AIoT共用辦公室，今（12/22）以「PIER F棧參庫」啟用，成為高雄城市AI發展重要基地；全球遠端伺服器管理晶片龍頭信驊科技，攜手中華電信、鑫蘊林科等3家企業率先進駐，一樓辦公空間已全數滿駐。

位於高雄港蓬萊商港區的棧參庫俗稱「香蕉棚」，原為台灣香蕉出口倉庫，2003年登錄為高雄市歷史建築，曾由民間業者承租經營餐飲宴會館，因積欠租金於2023年遭收回閒置。高市府為活化歷史空間承租改建，導入綠建築與智慧辦公概念，工程去年8月動工，今正式啟用。

高雄市長陳其邁出席啟用典禮時表示，高雄正與NVIDIA推動「智慧高雄燈塔計畫」，打造城市級主權AI平台，PIER F棧參庫正是重要研發據點之一，未來將串聯鴻海高雄軟體研發中心、和碩亞灣數位轉型研訓基地等，形成完整科技聚落，「超過一甲子的香蕉碼頭蛻變為AI基地，象徵高雄城市轉型升級。」

經發局指出，PIER F棧參庫整體使用面積超過6900平方公尺，採分層配置兼顧營運與參觀動線，一樓已全數滿駐，二樓則提供百坪獨立單位空間，鎖定具研發能量的企業進駐；未來結合亞灣2.0產業基礎與燈塔計畫示範經驗，將成為南部具指標性的智慧轉型示範場域。

信驊科技董事長林鴻明表示，除新竹總部與台北辦公室外，高雄棧參庫據點將作為公司南向拓展基地，同時設立子公司酷博樂（Cupola360）全時全景相機展示中心，透過AI平台讓民眾沉浸式體驗360度影像技術，他也看好高雄研發中心以「南北雙引擎」模式，提升技術創新速度，持續推動企業成長。

